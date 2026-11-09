Pedregal invierte $12 millones en nueva planta en Esparza para cuadruplicar su producción de bloques de concreto

Grupo Pedregal puso en marcha una inversión cercana a los $12 millones en su complejo industrial de Esparza, Puntarenas. El proyecto consistió en la remodelación y ampliación de su planta de prefabricados, que sumó 872 metros cuadrados adicionales para alcanzar un área total de 1.700 metros cuadrados.

Con estas obras, la compañía elevará su capacidad instalada de 21.000 a 87.000 bloques de concreto al día, lo que representa un incremento superior al 300% respecto a su volumen previo.

El aumento en la escala productiva responde a la incorporación de líneas mecanizadas y sistemas robóticos importados de Europa, diseñados para manipular las piezas desde la fase de moldeo hasta su empaque final. La operación integró maquinaria de moldeo del fabricante francés Quadra, una central de mezcla suministrada por la italiana MCT, bandejas de producción de la alemana WASA y cámaras de curado de la firma germana Rotho.

La automatización abarca el traslado de los bloques hacia la cámara de curado, así como su estibado y embalaje sobre tarimas para despacho comercial. Las bandejas de moldeo de alta densidad de 1.400 por 1.300 milímetros permitirán fabricar elementos de gran dimensión, como adoquines arquitectónicos y bloques para muros de contención.

En el plano ambiental y de recursos, la planta opera con una cámara sellada que retiene el calor y la humedad liberados por la hidratación del cemento, lo que evita la inyección externa de agua en esa etapa y reduce el uso del recurso en 4,4 millones de litros al año. Este circuito se complementa con un sistema de captación pluvial para abastecer las mezclas.

En el apartado eléctrico, aunque la demanda nominal de la planta crecerá un 35% debido a la nueva maquinaria, la empresa prevé que el consumo de kilovatios por unidad fabricada baje como resultado del mayor volumen de salida.

Asimismo, la formulación estándar de los bloques continuará integrando un 1% de RESIN8, un aditivo mineralizado a base de plástico no reciclable, con dosis de hasta 5% en líneas específicas. A capacidad plena de 87.000 unidades diarias, la planta procesaría cerca de 2,3 toneladas diarias de este material.

El plantel de Esparza funciona como uno de los cinco centros productivos de Pedregal en el país y servirá como nodo logístico para despachar materiales hacia la costa pacífica y el Gran Área Metropolitana.