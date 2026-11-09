Negocios

Pedregal invierte $12 millones en nueva planta en Esparza para cuadruplicar su producción de bloques de concreto

La empresa instaló maquinaria europea y sistemas automatizados en Puntarenas para pasar de 21.000 a 87.000 unidades diarias

Por Brandon Flores

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Grupo Pedregal puso en marcha una inversión cercana a los $12 millones en su complejo industrial de Esparza, Puntarenas. El proyecto consistió en la remodelación y ampliación de su planta de prefabricados, que sumó 872 metros cuadrados adicionales para alcanzar un área total de 1.700 metros cuadrados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PedregalPlanta productora
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.