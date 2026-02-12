Negocios

Pequeño Mundo confirma la ubicación de sus próximas tiendas en Costa Rica. Conozca dónde estarán

Cadena de tiendas departamentales tiene actualmente 19 sedes en el país

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La cadena de tiendas departamentales Pequeño Mundo confirmó cuáles serán las sedes de sus próximos puntos de venta en el país: se trata de dos ubicaciones en la provincia de Alajuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Pequeño MundoNuevas aperturas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.