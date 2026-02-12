Pequeño Mundo confirma la ubicación de sus próximas tiendas en Costa Rica. Conozca dónde estarán

La cadena de tiendas departamentales Pequeño Mundo confirmó cuáles serán las sedes de sus próximos puntos de venta en el país: se trata de dos ubicaciones en la provincia de Alajuela.

Joseph Joseph, propietario de la cadena de tiendas, confirmó a este medio que actualmente están construyendo una tienda en San Ramón de Alajuela, cerca de la entrada principal al cantón, sobre la Ruta 1. Esta será la tienda número 20 de Pequeño Mundo en el país y se espera que abra sus puertas este mismo año.

Por otro lado, el empresario también reveló que paralelamente en este momento se encuentran en la etapa de planos y tramitación de permisos para la apertura de su sede en Ciudad Quesada en San Carlos. Con esto, llegaría a tres sedes en la provincia de Alajuela.

Esta cadena de tiendas departamentales tiene más de 30 años de operar en el país y comenzó con dos sedes en San Pedro y Escazú, para luego expandirse a Desamparados y a partir de ahí crecer tanto dentro como fuera de la GAM. En sus inicios, Pequeño Mundo se especializaba únicamente en la venta de ropa y posteriormente incluyeron otras categorías como alimentos, ferreterías y mascotas.

La última apertura de Pequeño Mundo había sido en Tibás —antigua Neón Nieto— en agosto del año pasado.

En agosto del año pasado, Pequeño Mundo abrió su sede de Tibás. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

