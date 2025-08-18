Negocios

¿Pide factura electrónica en comercios de Walmart? Preste atención porque habrá cambios

Empresa anunció nueva directriz que regirá a partir del próximo fin de semana

Por Brandon Flores

La cadena de supermercados Walmart anunció cambios en sus políticas para entregar facturas electrónicas en sus supermercados (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) a partir del próximo sábado 23 de agosto.








