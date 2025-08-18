¿Pide factura electrónica en comercios de Walmart? Preste atención porque habrá cambios

La cadena de supermercados Walmart anunció cambios en sus políticas para entregar facturas electrónicas en sus supermercados (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) a partir del próximo sábado 23 de agosto.

A partir de esa fecha, únicamente los clientes inscritos en la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda podrán solicitar la factura electrónica en las tiendas. Este cambio va a regir en todos los comercios del país, lo que incluye todas las tiendas físicas y las plataformas en línea de la cadena minorista.

La medida responde a los lineamientos establecidos en la versión 4.4 del Sistema de Comprobantes Electrónicos, que forma parte del proceso de transformación digital implementado por el Ministerio de Hacienda MH-DGT-RES-0027-2024. Para obtener la factura electrónica, los clientes que estén inscritos en Hacienda deberán brindar la siguiente información por una única ocasión:

Número de identificación (NITE, DIMEX, cédula física o jurídica o equivalente).

Nombre y número de actividad económica.

Dirección fiscal (provincia, cantón, distrito y otras señas).

Correo electrónico.

¿Qué pasa si el cliente no está inscrito?

Todos los clientes recibirán un tiquete de compra y, si así lo desean, pueden solicitar que este incluya su nombre. Este tiquete servirá como respaldo totalmente válido para efectos de garantía, cambios o devoluciones, conforme a las políticas comerciales de la empresa.

“De conformidad con lo dispuesto por las autoridades, el tiquete de compra, tenga o no el nombre del cliente, es totalmente válido para aplicar la garantía. Seguiremos respaldando cada compra con el compromiso de calidad y servicio que nos caracteriza”, aclaró Aquileo Sánchez, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de Walmart Centroamérica.