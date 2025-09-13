Negocios

Pizza Hut Costa Rica se pronuncia ante supuesta explosión en restaurante

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La cadena de restaurantes Pizza Hut en Costa Rica ha emitido un comunicado oficial para desmentir categóricamente los rumores sobre una supuesta explosión en una de sus sucursales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Pizza Hut
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.