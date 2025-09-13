Pizza Hut Costa Rica se pronuncia ante supuesta explosión en restaurante

La cadena de restaurantes Pizza Hut en Costa Rica ha emitido un comunicado oficial para desmentir categóricamente los rumores sobre una supuesta explosión en una de sus sucursales.

La compañía calificó la información difundida en algunos medios de comunicación como “completamente falsa”.

Mediante un pronunciamiento en sus canales oficiales, la gerencia de Pizza Hut Costa Rica aseguró al público que no ha ocurrido ningún incidente de esa naturaleza en ninguno de sus establecimientos a lo largo del país.

“Queremos reiterar que no ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y todos nuestros restaurantes operan con total normalidad”, se lee en el comunicado.

La empresa ha solicitado a sus clientes y seguidores “hacer caso omiso a rumores infundados”.

Asimismo, Pizza Hut Costa Rica instó a la población a informarse únicamente a través de sus plataformas oficiales para evitar la propagación de desinformación que pueda generar alarma innecesaria.

La franquicia fue enfática al señalar que este tipo de noticias falsas buscan perjudicar su reputación. En consecuencia, anunciaron que tomarán medidas legales contra los responsables de difundir estos bulos. “Comunicamos que tomaremos las acciones legales correspondientes frente a este tipo de noticias falsas que buscan afectar la imagen de nuestra marca”, concluye el documento.

La organización dijo que hasta el momento, la operación en todos los locales de Pizza Hut en Costa Rica se mantiene sin alteraciones, atendiendo a sus clientes en el horario habitual.