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Pokémon cumple 30 años: ¿Por qué sigue siendo la franquicia más rentable de la historia?

A sus 30 años, analizamos el modelo de negocio de The Pokémon Company y cómo el ‘merchandising’ físico la consolidó como la franquicia más rentable del mundo.

Por Randall Corella Vargas

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A tres décadas de su creación, The Pokémon Company ha consolidado un modelo de negocio transmedia donde los videojuegos actúan como un escaparate. El principal motor de rentabilidad —y un gran estabilizador financiero de Nintendo— se encuentra en los amplios márgenes de ganancia del merchandising físico y las cartas coleccionables.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.