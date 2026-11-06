Pokémon cumple 30 años: ¿Por qué sigue siendo la franquicia más rentable de la historia?

A tres décadas de su creación, The Pokémon Company ha consolidado un modelo de negocio transmedia donde los videojuegos actúan como un escaparate. El principal motor de rentabilidad —y un gran estabilizador financiero de Nintendo— se encuentra en los amplios márgenes de ganancia del merchandising físico y las cartas coleccionables.

En su 30 aniversario, la demanda sobre estos productos físicos demuestra por qué la franquicia es un fenómeno económico global sin precedentes. Este 2026, mientras la industria del entretenimiento celebra los 30 años del lanzamiento original de los primeros videojuegos de Pokémon en Japón, las cifras corporativas de la franquicia desafían el mercado.

Con ingresos acumulados que estimaciones recientes sitúan alrededor de los $147.000 millones a nivel global, Pokémon no solo es la propiedad intelectual más valiosa del mundo, sino que supera a conglomerados consolidados como Star Wars, Mickey Mouse y el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler de las tarjetas del 30 aniversario lanzadas en setiembre pasado

El modelo de negocio transmedia de The Pokémon Company

Este éxito corporativo no recae exclusivamente en la venta de consolas o en el software. La maquinaria opera bajo una estrategia asiática denominada “Media Mix”, que distribuye una misma propiedad en múltiples formatos físicos y digitales para maximizar su monetización.

La administración de este ecosistema recae en The Pokémon Company, empresa conjunta de Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. Su mandato principal es gestionar licencias y asegurar que cada producto comercial alimente un ciclo de consumo constante a nivel internacional.

Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, explicó esta particular estructura organizativa a través de un mensaje oficial dirigido a inversores en el sitio web corporativo de la compañía. El ejecutivo comparó la operación de su conglomerado con la de una agencia de talentos, alejando el foco del mero desarrollo tecnológico.

“En The Pokémon Company hacemos algo muy similar a una agencia de talentos... nuestro talento simplemente resulta ser Pikachu y Charizard. Planificamos cuidadosamente en qué medios aparecen, en qué productos se presentan y cómo nutrirlos a lo largo del tiempo”, detalló Ishihara en el portal corporativo.

Según el presidente, a medida que los dispositivos y la conectividad han evolucionado, también lo ha hecho Pokémon. “Pokémon nació en 1996, y desde entonces, a menudo me preguntan: ‘¿Cuál es el secreto de su popularidad?’ y ‘¿por qué ha seguido siendo tan querido durante tanto tiempo?’. Mi respuesta es que los pilares fundamentales y universales de la experiencia Pokémon —coleccionar, criar, intercambiar, luchar— son la fuente de nuestra fuerza. Estos pilares se mantienen vigentes no solo en los juegos, sino en todos los productos y servicios que creamos”, explicó Ishihara.

El impacto de esta planificación se refleja en la contabilidad. Aunque los videojuegos gozan de ventas millonarias, históricamente gran parte de la facturación proviene del mercado de derivados. El merchandising con licencia ha generado más de $64.000 millones y el Juego de Cartas Coleccionables (TCG) supera los $10.000 millones en ventas acumuladas.

La disparidad en la rentabilidad radica en los márgenes operativos. Desarrollar un videojuego requiere cientos de ingenieros y años de inversión. En contraste, imprimir una carta coleccionable o manufacturar un peluche tiene costos industriales comparativamente menores, lo que provee retornos constantes que protegen a Nintendo ante fluctuaciones en la venta de hardware.

Más allá del éxito en consolas, la estabilidad financiera de la marca se sostiene en los altos márgenes de ganancia de sus productos físicos y cartas coleccionables.

Merchandising y cartas: los estabilizadores financieros de Nintendo

La eficacia de este modelo se ha evidenciado de cara a las celebraciones del 30 aniversario en el 2026. La emisión global de colecciones de cartas conmemorativas históricamente genera escenarios de altísima demanda en los comercios minoristas de Norteamérica, Europa y Asia, poniendo a prueba la capacidad de producción y distribución de la compañía.

El mercado secundario impulsa frecuentemente compras masivas. Inversionistas independientes y revendedores suelen adquirir rápidamente los productos para comercializar sobres sellados. Para The Pokémon Company, esta alta demanda consolida la exclusividad percibida de sus productos.

La revista comercial especializada License Global ha publicado datos que ilustran esta escala de consumo, revelando en informes recientes que la corporación puede llegar a registrar ventas minoristas globales por $10.800 millones en un solo ejercicio fiscal.

Según análisis del sector, el fenómeno tiene una fuerte explicación generacional. Los niños que intercambiaban cartas de Pokémon durante los años noventa son ahora adultos con mayor capacidad adquisitiva. Muchos buscan recuperar piezas de su infancia, mientras otros consideran determinados ejemplares activos de inversión, lo que amplía considerablemente el mercado más allá de los jugadores tradicionales.

El 16 de setiembre del 2026, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) The Pokémon Company lanzó una expansión oficial de Celebración 30.º Aniversario. (pokemon.com/Captura de pantalla)

Un claro reflejo del valor especulativo e histórico de estos activos se consolidó cuando el creador de contenido Logan Paul adquirió en el 2021 la rarísima carta Pikachu Illustrator por $5,27 millones, cifra que le valió el récord mundial Guinness a la carta de Pokémon más cara vendida en un intercambio privado.

Los analistas financieros internacionales coinciden en que la madurez de la propiedad intelectual no muestra señales de fatiga. Al contrario, la junta directiva diseña planes de expansión intergeneracional a largo plazo.

Takato Utsunomiya, director de operaciones (COO) de The Pokémon Company, confirmó esta hoja de ruta en una entrevista con el diario británico The Guardian. La intención empresarial a largo plazo, afirmó Utsunomiya, es que Pokémon “perdure durante siglos, sobreviviendo a sus creadores y a su actual base de fans”.

Personas observan pinturas de artistas inspiradas en Pokémon en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el 28 de septiembre de 2023. (Foto de Remko de Waal AFP) (REMKO DE WAAL/AFP)

10 datos que explican el fenómeno Pokémon

Pokémon se ha consolidado como la franquicia de entretenimiento más valiosa. Estos son diez datos para dimensionar su evolución en sus 30 años de historia:

Ventas en constante crecimiento: La franquicia ha superado la barrera de los 480 millones de videojuegos vendidos en todo el mundo. Es la segunda saga más vendida de la historia (detrás de Mario). Un imperio de cartón y holográficos: A la fecha, se han impreso más de 64.000 millones de cartas del Pokémon TCG a nivel mundial, traduciéndose a más de 14 idiomas y vendiéndose en casi 90 países. De la animación a Hollywood: A sus más de 23 largometrajes animados, se sumó el éxito de Pokémon: Detective Pikachu (2019), que recaudó más de $430 millones en cines. Rompiendo récords en la era moderna: Los títulos de mundo abierto de la novena generación, Pokémon Escarlata y Púrpura, vendieron más de 10 millones de copias solo en sus primeros tres días de lanzamiento. E-Sports y un Campeonato Mundial Masivo: El Campeonato Mundial incluye competencias de Pokémon GO y Pokémon UNITE, llenando sedes en ciudades como Londres, Yokohama y Honolulu. Comunidades globales y eventos masivos: Los Pokémon GO Fests anuales reúnen a millones de personas simultáneamente en parques de distintas ciudades del mundo para capturar criaturas en realidad aumentada. La conquista de los teléfonos móviles: El dominio digital es notable gracias a aplicaciones como Pokémon GO, Pokémon UNITE, Pokémon Sleep y el TCG Pocket. Un ícono cultural indiscutible: Pikachu ha fungido como embajador cultural de Japón y ha aparecido desde desfiles de Acción de Gracias hasta en uniformes deportivos oficiales. De tiendas a parques temáticos: La marca se ha expandido a los parques temáticos de Universal Studios en Japón y al desarrollo del PokéPark Kanto. Dominando los cielos (Pokémon Air Adventures): Múltiples aerolíneas internacionales (como Skymark o Scoot) cuentan con flotas enteras de aviones decorados con temáticas de Pokémon para impulsar el turismo regional e internacional.