Negocios

¿Por qué cerró el Hotel Tangerí? Propietario detalla la razón

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Por Sergio Morales Chavarría

Uno de los hoteles con cuatro décadas de operar en una de las playas más concurridas del Pacífico Central dejará de operar y dará paso a otra actividad en la zona.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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