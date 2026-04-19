¿Por qué cerró el Hotel Tangerí? Propietario detalla la razón

Uno de los hoteles con cuatro décadas de operar en una de las playas más concurridas del Pacífico Central dejará de operar y dará paso a otra actividad en la zona.

Se trata del Hotel y Villas Tangerí, ubicado frente al mar en Jacó que anunció el 18 de abril que dejaría de funcionar.

El Financiero contactó a Sergio Rojas, uno de los miembros de la familia propietaria y que se mantenía al frente de la operación.

Rojas confirmó que el último día de operaciones sería el domingo 19 de abril de estas instalaciones que tenían habitaciones y villas para varias personas, junto con un restaurante.

“Después de más de 40 años, Hotel Tangerí cierra sus puertas, pero no su historia. Nos llevamos cada risa, cada atardecer y cada momento compartido con ustedes. Gracias por ser parte de este camino… siempre serán parte de nuestra casa”, dice un mensaje publicado por la empresa en su cuenta de Facebook.

El motivo del cese de funciones es la venta de la propiedad, la cual dará paso a un desarrollo residencial, dijo Rojas a EF, aunque no brindó detalles de esa operación.

Este hotel es uno de los negocios que funcionó en Jacó desde antes del boom turístico de la zona que ocurrió con la construcción de hoteles y especialmente con torres de apartamentos o residencias en distintas zonas aledañas al balneario entre poco después del año 2000.

Rojas añadió que para el momento del cierre trabajan en el lugar 32 personas que se encargan de velar por el funcionamiento de 14 habitaciones, 9 villas y 2 restaurantes.

Hotel Tangerí (Tangerí/Tomada Facebook Hotel Tangerí)

Además señaló que la familia dueña seguirá operando uno de los restaurantes y una zona comercial compuesta por 14 locales comerciales.

Tangerí pertenecía a la familia Rojas Esquivel, la cual solamente tenía ese negocio ligado al sector turístico.