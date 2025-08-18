Negocios

Por segunda vez en el año las cifras de visitación turística aumentaron: ¿qué pasó?

Pese a recuperación en julio, datos acumulados desde enero siguen en terreno negativo

Por Brandon Flores

Por segunda vez en el año (y primera desde abril) las cifras de visitación de extranjeros a Costa Rica mostraron un aumento, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Costarricense de Turismo actualizados a julio. Durante ese mes, ingresaron a suelo nacional 242.408 extranjeros por la vía aérea.








