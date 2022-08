Precio del álbum Panini más un cubo de postales aumentó un 94% en ocho años

Los coleccionistas y amantes del fútbol tendrán la oportunidad de comprar el álbum del Mundial Qatar 2022 a partir del lunes 29 de agosto. Los precios de esta edición son mayores al de mundiales pasados, por ejemplo, el cubo con 104 sobres pasó de ¢46.800 en el 2018 a ¢67.600 para el ejemplar del 2022, es decir, subió en un 44%.

Pero si se hace la comparación del precio del cubo más el álbum sencillo de Brasil 2014 frente a Qatar, el aumento es de 94%. Se traduce de la siguiente manera: cubo de postales más álbum 2022 (¢67.600 + ¢2.000 = ¢69.600) frente a la caja de postales más álbum 2014 (¢35.000 + ¢800 = ¢35.800), da una diferencia de ¢33.800, lo que significa un aumento de 94% en el precio del ‘combo’ en los últimos ocho años.

El álbum Panini, distribuido por DIPO (representante de la marca italiana en Costa Rica), tendrá dos presentaciones: pasta suave y pasta dura. La versión sencilla pasó de ¢1.250 para Rusia 2018 a ¢2.000 para Qatar (subió en un 60%); la versión de tapa gruesa tuvo un precio de ¢4.500 hace cuatro años, ahora el valor es de ¢6.000 (incrementó en un 55%).

Cualquiera de los dos materiales que elija para coleccionar el álbum oficial del Mundial se completa con las mismas postales, es decir, el contenido es el mismo. Sin embargo, la presentación en pasta gruesa estará disponible hasta el 15 de setiembre.

En ocho años (desde Brasil 2014) el álbum de tapa sencilla aumentó ¢1.200, mientras que el cubo incrementó en ¢32.600.

Cada sobre, que contiene cinco postales, tendrá un precio de ¢650 en Walmart, Masxmenos, Perimercado, Saretto, Super Compro, entro otros. El valor por álbum y cubo en esas cadenas de supermercados es el mismo que mantiene DIPO para el público general.

El consumidor desembolsará un 44% más al adquirir un álbum sencillo más el cubo de postales para Qatar 2022 en comparación a Rusia 2018 (una diferencia de ¢21.550). Los precios varían si el cliente elige la versión tapa gruesa del álbum, excepto en el caso de comparación con la edición 2014, donde no estaba disponible el material de tapa dura.

Artículo Brasil 2014 Rusia 2018 Qatar 2022 Álbum sencillo ¢800 ¢1.250 ¢2.000 Álbum tapa gruesa N/A ¢4.500 ¢6.000 Cubo de postales ¢35.000 ¢46.800 ¢67.600 Sobre de postales ¢350 ¢450 ¢650 Fuentes: DIPO y supermercados ------------ --------------- ------------

La caja con 104 sobres, cada uno con cinco postales, tiene un valor de ¢67.600 para la edición Qatar 2022.

Cadenas de tiendas departamentales y supermercados ya tienen disponible la preventa en sus locales, pero deben seguir los parámetros establecidos por DIPO.

“A algunos clientes se les aprobó la preventa para el público, pero la entrega está autorizada para el 29 de agosto”, aclaró Cristian Oreamuno, director de Panini Costa Rica.

Por su parte, algunas empresas se preparan para el Mundial con productos coleccionables más allá de que distribuye DIPO. Se trata de tarjetas conmemorativas al torneo con los jugadores de las 32 selecciones que disputarán el máximo galardón del balón pie.

“Para los más fiebres tendremos productos exclusivos en Masxmenos y Walmart como tarjetas coleccionables Adrenalyn. Se trata de tarjetas con mayor calidad, el sobre con 4 tarjetas saldría a ¢1.000 y el coleccionador en ¢10.000″, indicó Mariela Pacheco, subgerente de asuntos corporativos Walmart Costa Rica.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum?

El álbum se compone de 638 espacios para completar con postales. La cifra incluye 50 stickers que se consideran especiales, los cuales están hechos con material holográfico.

Si se toma en cuenta que el cubo contiene 104 sobres con cinco postales cada uno, da un total de 520 postales; faltarían 110 para llenar la edición 2022, por lo que la persona aficionada deberá comprar 24 sobres = ¢15.600 (además del álbum y el cubo), por lo cual el comprador incurriría en un gasto total de ¢85.200

Pero el precio anterior sería en un escenario hipotético donde el consumidor tenga la suerte de obtener ni una sola postal repetida.

En caso de que la persona no quiera adquirir el cubo y elija el camino de compra individual de los sobres, deberá adquirir 128 sobres por un precio final de ¢83.200 al cual se le debe sumar el álbum tapa sencilla, que da un total de ¢85.200. Aquí sucede lo mismo con el cubo: nada garantiza que no salgan calcomanías repetidas y deba continuar comprando hasta conseguir las faltantes o intercambiar con más aficionados.

Cualquiera de los dos caminos que prefiera el consumidor para alcanzar las 638 stickers más el álbum, terminarán pagando el mismo monto. La diferencia estará en quien tope con menos repetidas, por lo que disminuirá la compra extra de sobres.

Versiones inválidas

De acuerdo al analista de servicio al cliente DIPO, Mixael Cerros, en el mercado se encuentran versiones falsas o no oficiales para el consumidor costarricense, por lo que los compradores deben asegurarse de adquirir el que está diseñado para la región.

“Hay gente que lo ha traído (el álbum) de Panamá y ese puede ser que sirva, pero andaba circulando uno que se comercializa en México y no va a servir porque la numeración de las postales es diferente. El álbum de DIPO trae un sticker con código donde la gente podrá gestionarlo en una página web para concursar por premios; los otros álbumes que andan circulando no tienen el sticker”, detalló Cerros a EF.

Cerros afirmó que en redes sociales hay páginas no oficiales que especulan sobre las fechas de entrega, por lo que ya han denunciado algunos de esos sitios y lograron cerrar tres.

Compra con descuento

Según el departamento de atención al servicio al cliente de DIPO, los compradores mayoristas de grandes cadenas obtienen un 20% de descuento en las compras que realizan, mientras que el público puede obtener un 10% de descuento en la compra al realizarla directamente en las instalaciones de la distribuidora en la Rivera de Belén, Heredia.

Los interesados pueden llegar a DIPO a partir del 29 de agosto desde las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. Cerros manifestó a EF que los clientes no tendrán un límite de compra como en años anteriores; sin embargo, no realizan preventa.