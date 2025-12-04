Negocios

Premio al Crecimiento del Año: Finca La Josefina, la carne wagyū costarricense que conquistó a los hoteles de lujo

Finca La Josefina ganó el premio al Crecimiento del Año 2025. Conozca su transición de finca lechera a productora de la exclusiva carne wagyū en Costa Rica

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

La Finca La Josefina —a 45 minutos del centro de Liberia— no es la típica finca ganadera de Costa Rica. Aunque comparte un cliente común en el mercado lechero —Dos Pinos—, desde hace casi 15 años buscó diferenciarse del resto con la crianza de una de las carnes más exclusivas del país: la del wagyū.








