Premios EF 2025: Estos son los cinco líderes reconocidos este año por El Financiero

La vigésima novena entrega de los Premios EF de El Financiero se llevó a cabo este miércoles 3 de diciembre. Como es tradición al finalizar cada año, estos galardones tienen como objetivo reconocer la labor destacada de distintos líderes del sector empresarial en Costa Rica.

Los premios reconocen el espíritu empresarial, la innovación, la gestión, el emprendimiento, la expansión y el crecimiento logrados durante el año.

“Los Premios EF son más que un galardón; son un testimonio de la resiliencia y la visión estratégica de un sector productivo que entiende que el estancamiento no es una opción. En un entorno de transformación acelerada, celebramos a un empresariado que ha hecho de la innovación su brújula, demostrando que el verdadero motor del desarrollo nacional reside en aquellos líderes capaces de convertir los desafíos en oportunidades y de construir, con trabajo arduo y creatividad, la economía que Costa Rica necesita para el futuro”, explicó Pablo Fonseca, director de El Financiero.

Se premiaron cinco categorías: Empresario del Año, Empresaria del Año, Crecimiento del Año, Innovación del Año y Pyme del Año. Conozca aquí a los ganadores. (Jose Cordero/José Cordero)

Los ganadores de la edición 2025 son los siguientes:

Empresario del Año: Rolando Carvajal, CEO de Fifco

Florida Ice and Farm (Fifco) tiene casi 120 años de historia en el país y aunque su portafolio principal es el de bebidas, en los últimos años ha incursionado en categorías de alimentos e inmobiliario. Algunas de sus marcas más reconocidas son Imperial, Tropical, Musi o Musmanni.

La noticia de la venta de la mayor parte de los activos de Fifco a la cervecera neerlandesa Heineken fue un evento que impactó el mercado nacional este año, y por el cual Carvajal fue reconocido. El CEO estuvo al frente de la negociación y seguirá liderando las operaciones en Costa Rica una vez que el acuerdo se formalice.

“El mérito es de todo un equipo que a lo largo de los años lo hicieron posible. Los años más retadores son los que están por venir y espero seguir aportándole a la empresa”, comentó Carvajal.

Empresaria del Año: Carla Coghi, presidenta del Consejo Deloitte Spanish Latin America

Durante el 2025, la socia alcanzó dos logros significativos en su carrera: primero, fue nombrada miembro del Consejo de la región, que abarca 16 países, y, segundo, lideró la estrategia que provocó un gran impacto entre las Big Four (Deloitte, EY, KPMG y PwC) al incorporar a 26 nuevos socios en la región.

Este movimiento no solo redefinió la dinámica competitiva del sector, sino que también posicionó a Deloitte como el actor principal en un nuevo capítulo de la industria.

Coghi se encargó de la gestión de la transición de socios, cuyas primeras incorporaciones se hicieron oficiales en septiembre. De hecho, Costa Rica concentró la mayor parte del movimiento en la región: 14 de las 26 nuevas contrataciones se dieron en el país, lo que representa más de la mitad del total.

Durante la premiación, la socia agradeció a su familia por el apoyo a lo largo de los años en la firma.

Crecimiento del Año: Finca La Josefina

Gustavo Estrada es el gerente de esta finca, la cual, aunque se dedica principalmente a la producción lechera, ha logrado incursionar con éxito en un nicho especializado y exclusivo: la carne wagyū.

Esta raza bovina, originaria de Japón, es mundialmente reconocida por su particular suavidad y marmoleo, es decir, la infiltración de grasa en las fibras musculares que le confiere una jugosidad única y la convierte en una de las carnes más exclusivas del país.

En este 2025 la finca ha sido proveedora de esta carne en varios de los hoteles más lujosos del país. Su lista de clientes incluye el Four Seasons, el Waldorf Astoria, y el Ritz-Carlton, recintos donde una noche puede superar fácilmente los $1.000. Allí abastece a los restaurantes, pero también directamente a los huéspedes de larga estancia, a quienes engancha a través del sabor.

“Este premio es una muestra de que en Costa Rica se puede emprender y se puede emprender con éxito”, dijo Estrada.

Innovación del año: DosMil50

José Rafael González inauguró este año la primera fábrica de empaques biodegradables en La Lima de Cartago.

Esta planta se estableció con el objetivo de proveer a la industria alimentaria y otros sectores, alternativas que permitan reducir el uso de plástico. La producción es 100% costarricense, abarcando desde el diseño hasta la conversión de materias primas renovables en el producto final. Estos artículos tienen la capacidad de degradarse en compostaje en menos de 180 días y presentan una huella de carbono hasta un 70% menor que la del plástico.

“DosMil 50 nació para dar soluciones que estaba demandando el mercado y vimos que había una necesidad que no se estaba subsanando en el mercado”, comentó González.

Pyme del Año: House of Pops

Marcela Sancho es una costarricense de 36 años que, en 2018, decidió dejar atrás su tranquila vida en el país que la vio crecer para redescubrirse por medio de un viaje a varios países del mundo. Entre ellos estaba Emiratos Árabes Unidos, donde conoció a su actual esposo Mazen Kanaan, originario de Líbano y con quien creó su negocio de helados de palito, con un sabor muy costarricense.

Hoy la pareja ha conseguido posicionar sus productos en 1.000 locaciones de Medio Oriente, gracias a la fuerte aceptación en cadenas de supermercados, y 28 instalaciones físicas. Precisamente el negocio nació como una respuesta al calor que se vive en Emiratos y a que no existía en el mercado una opción verdaderamente refrescante, natural y saludable que conectara con una población cada vez más consciente de lo que consume. Esa observación cotidiana se convirtió en la chispa que dio forma al producto en 2021.

“Más que darnos a conocer, nos llena de alegría poder enseñarle a otras personas que desean emprender que el éxito más allá de las fronteras existe. Ojalá pierdan el miedo porque, aunque es riesgoso, los costarricenses tenemos mucho potencial”, externó Sancho.

Pedro Abreu, presidente de la Junta Directiva de Grupo Nación, destacó la importancia que tiene para la empresa reconocer a las empresas y emprendedores que en medio de la coyuntura nacional han sabido adaptarse a las condiciones y continuar su camino hacia el desarrollo.

“Este reconocimiento de El Financiero destaca precisamente eso: la determinación, la disciplina y la visión de quienes impulsan nuestra economía desde distintas trincheras. En un mundo lleno de incertidumbre, estos liderazgos nos recuerdan que el país no se paraliza: se reorganiza, aprende y sigue adelante”, comentó.

El año pasado estos mismos premios fueron recibidos —en el orden mencionado— por Francis Durman, CEO de Grupo Montecristo; Johanna Escobar, gerente general de Liberty Costa Rica; Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario; Mariano Mirada, CEO de Buo y Pablo Bonilla, chef y propietario del restaurante Sikwa.