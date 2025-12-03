Negocios

Premios EF 2025: Estos son los cinco líderes reconocidos este año por El Financiero

Se premiaron cinco categorías: Empresario del Año, Empresaria del Año, Crecimiento del Año, Innovación del Año y Pyme del Año. Conozca aquí a los ganadores

Por Brandon Flores

La vigésima novena entrega de los Premios EF de El Financiero se llevó a cabo este miércoles 3 de diciembre. Como es tradición al finalizar cada año, estos galardones tienen como objetivo reconocer la labor destacada de distintos líderes del sector empresarial en Costa Rica.








Premios EF 2025Empresarios del año 2025
