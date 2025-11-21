Negocios

Presidente de Cinde sobre pérdida de competitividad de Costa Rica: “Ya no se compite con estabilidad y talento; eso hoy es el piso, no el techo”

Fernando Cruz, actual jerarca de Cinde, se refiere a las implicaciones en el país de las salidas parciales de Intel, Qorvo y Pfizer

Por Brandon Flores

Tres grandes firmas multinacionales han anunciado este año que recortan operaciones en Costa Rica. Intel y Pfizer comunicaron que trasladaban parte de su personal en el país a otros mercados, mientras que Qorvo (firma con 30 años de operación en suelo nacional) cerró definitivamente.








