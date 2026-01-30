PriceSmart confirma su nuevo local en Costa Rica; vea lo que sabemos de su décima sede

La cadena estadounidense de clubes de compras por membresía PriceSmart confirmó oficialmente la construcción de su décimo local en Costa Rica, marcando un hito en su estrategia de expansión regional al consolidar su presencia fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El nuevo establecimiento se levantará en Ciudad Quesada, distrito central del cantón de San Carlos, en un terreno contiguo a la planta embotelladora de Coca-Cola, en el sector popularmente conocido como la “Calle del Amor”, al este de la ciudad.

La confirmación la realizó en la presentación de resultados trimestrales el 29 de enero. También, este 30 de enero la cadena publicó un video anunciando la llegada a San Carlos en sus redes sociales.

Según la documentación presentada ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) bajo el nombre de “Supermercado Ciudad Quesada”, el proyecto abarcará una superficie de 18.483 metros cuadrados.

Inversión millonaria y generación de empleo

La inversión total del proyecto ascendería aproximadamente a ¢2.600 millones, destinados no solo a la estructura principal sino también a obras complementarias que incluyen movimientos de tierra a gran escala, construcción de muros perimetrales, amplios aparcamientos, zonas verdes ajardinadas y una moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

Actualmente, las obras se encuentran en la fase de movimiento de tierras, con una apertura proyectada para el segundo semestre de 2026, según confirmó la compañía en sus estados financieros del primer trimestre fiscal 2026. El alcalde de San Carlos, Juan Diego González, ratificó la llegada oficial de la cadena al cantón.

Durante la fase constructiva, el proyecto ya está generando oportunidades laborales. La empresa encargada de la construcción ha estado reclutando personal para puestos como operarios, ayudantes y peones.

Una vez en funcionamiento, la tienda creará empleos permanentes, reforzando la economía regional y ofreciendo a los residentes acceso a una amplia gama de bienes y servicios que antes se concentraban en el Valle Central.

Expansión estratégica fuera de la GAM

Esta décima tienda consolida la presencia que PriceSmart ha construido de forma constante desde su llegada a Costa Rica en 1999. La empresa opera actualmente nueve clubes en el país, distribuidos en Santa Ana, Escazú, Llorente (Tibás), Zapote, Heredia, Alajuela, Tres Ríos, Agua Caliente de Cartago —inaugurado en abril de 2025 con una inversión de $24 millones— y Liberia.

La decisión de expandirse a Ciudad Quesada representa una apuesta estratégica. Hasta ahora, la estrategia de PriceSmart se había concentrado exclusivamente en atender a las densas poblaciones urbanas y suburbanas del GAM, con la excepción del club de Liberia en Guanacaste. San Carlos se convierte así en el segundo destino fuera del núcleo económico tradicional del país.

San Carlos: un mercado atractivo

La selección de San Carlos como ubicación para este nuevo club no es casual. Según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), San Carlos se consolidó como el cuarto cantón más poblado de Costa Rica con 198.742 habitantes, registrando una tasa de crecimiento anual significativa. Las proyecciones demográficas indican que para 2025 la población alcanzó 214.596 habitantes, mientras que Ciudad Quesada, su cabecera, llegó a 46.802 residentes, posicionándose como el distrito más poblado del cantón.

Por sus extensas llanuras, alta precipitación y suelo fértil, San Carlos es una de las zonas económicas más productivas de Costa Rica. El cantón provee más del 65% de la leche y más de la mitad de la carne que se consume en todo el país, además de cultivar caña de azúcar, piña, cítricos, tubérculos y granos básicos. Ciudad Quesada se ha convertido en la principal ciudad de toda la zona norte, agrupando sedes gubernamentales y sucursales comerciales que atraen diariamente a miles de personas de cantones vecinos.

Un modelo de negocio consolidado

El modelo operativo de PriceSmart se basa en la membresía anual, que permite a los socios acceder a productos de alta calidad a precios competitivos. La empresa genera su principal utilidad a través de las cuotas de membresía, mientras mantiene márgenes bajos en los productos para cubrir costos operativos. Esta estrategia le ha permitido alcanzar un promedio de retención de membresías del 87% anualmente en la región.

Costa Rica representa uno de los mercados más sólidos para la cadena estadounidense, que opera 56 clubes en 12 países y un territorio de Estados Unidos a nivel regional. La compañía continúa evaluando nuevas oportunidades de expansión, incluyendo mercados como Chile, donde planea iniciar operaciones.

Contexto competitivo

La apertura del club de San Carlos se enmarca en un año de intensa actividad en el sector retail costarricense. Durante 2025, Walmart alcanzó 345 tiendas en el país con sus cuatro formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí), mientras que Megasuper llegó a 84 establecimientos tras abrir tres nuevos locales.

El aterrizaje de PriceSmart en San Carlos no solo desafía a las cadenas nacionales, sino que tensiona el ecosistema comercial local de la Zona Norte. La cadena deberá competir por el gasto de los sancarleños frente a comercios regionales consolidados y el fuerte arraigo de cooperativas locales que tradicionalmente han dominado el suministro de bienes en el cantón. Este movimiento obligará a los competidores locales a reajustar sus estrategias de fidelización ante un modelo de membresía que promete economías de escala antes reservadas para quienes viajaban hasta Alajuela o Heredia.

Para PriceSmart, el reto será consolidarse en un mercado regional donde el consumidor costarricense se ha vuelto más estratégico, priorizando el ahorro y la eficiencia en sus compras. La llegada de esta cadena a San Carlos no solo amplía las opciones comerciales para los residentes de la zona norte, sino que confirma el potencial económico de las regiones fuera del Valle Central.