PriceSmart inicia la construcción de su décimo local en Costa Rica; vea dónde estará

Cadena de supermercados con membresía continua su expansión en territorio costarricense

Por Brandon Flores

La cadena de supermercados con membresía PriceSmart continúa fortaleciendo su presencia en territorio costarricense y ya alista lo que será la apertura de su décimo club en el país.








Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

