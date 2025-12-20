PriceSmart inicia la construcción de su décimo local en Costa Rica; vea dónde estará

La cadena de supermercados con membresía PriceSmart continúa fortaleciendo su presencia en territorio costarricense y ya alista lo que será la apertura de su décimo club en el país.

La zona elegida para el nuevo local es Ciudad Quesada, en San Carlos, según dio a conocer el medio San Carlos Digital. El Financiero constató esta información con la municipalidad sancarleña.

Específicamente el supermercado se ubicará en un terreno contiguo a la planta de Coca Cola, en la llamada Calle del Amor.

Según el medio de la zona, se trata de una obra de más de 18.000 metros cuadrados y una inversión de ȼ2.600 millones. Por el momento, el proyecto está en la etapa de movimiento de tierras.

EF consultó directamente a PriceSmart para obtener información sobre este nuevo, no obstante, por medio de su agencia de comunicación la marca indicó que por el momento no se referirán al tema. Por otro lado, se consultó al municipio sancarleño sobre si se habían autorizado permisos de construcción y otras obras a nombre de la firma Prismar S.A. (razón social de PriceSmart).

El gobierno local confirmó que los permisos ya fueron otorgados bajo el expediente P28530-2025.

De esta manera, la apertura del décimo supermercado de PriceSmart se vislumbra para el próximo año y será el segundo fuera de la Gran Área Metropolitana (Liberia). Además tiene sedes en Escazú, Santa Ana, Tibás, Heredia, Alajuela, Zapote, Tres Ríos y Cartago.