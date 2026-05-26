Procomer y Uber ponen fin a su acuerdo a pocas horas de anunciarlo: conozca las explicaciones de cada parte

Lo que inició como una alianza estratégica para impulsar la proyección internacional de Costa Rica se terminó cancelado en cuestión de horas.

La Promotora del Comercio Exterior (Procomer), a través de la marca país “esencial Costa Rica”, y la plataforma tecnológica Uber anunciaron la disolución de un acuerdo promocional recientemente firmado, exponiendo argumentos encontrados sobre los motivos detrás de esta repentina marcha atrás.

El origen de la alianza: una apuesta por el turismo digital

El proyecto original, anunciado el 21 de mayo, buscaba consolidar a Uber como una aplicación aliada del turismo en el país. Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y en la Asamblea Legislativa se ha discutido, sin éxito, varios proyectos que buscan regularizar su actividad y la de otras plataformas digitales de movilidad.

La estrategia contemplaba la integración de contenido turístico y un acceso directo al portal Camino a Costa Rica dentro de la aplicación. Asimismo, se planificaba amplificar la visibilidad de destinos clave como La Fortuna, Monteverde, Tamarindo, Tortuguero, Puerto Viejo, Manuel Antonio, Santa Teresa y San José, mediante campañas digitales y creadores de contenido dirigidos a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica.

Uber explicó que miles de turistas de más de 100 países han utilizado su servicio durante sus vacaciones en Costa Rica desde 2015.

En el lanzamiento del acuerdo, los representantes de ambas partes defendieron la iniciativa. Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, destacó que la colaboración daría visibilidad a las mejores experiencias locales con un impacto positivo en las regiones donde el turismo es el motor económico. Por su parte, Adriana Acosta, directora de “esencial Costa Rica”, justificó la alianza como una vía idónea para acompañar y educar a los turistas durante su recorrido, reflejando valores de naturaleza, cultura, hospitalidad y sostenibilidad.

La gerenta de Procomer, Laura López; Laura Santillán, gerente general de Uber para Costa Rica, y Adriana Acosta, directora de “esencial Costa Rica”, al anunciar la alianza. (n/a/Sociedad Integrada)

La rectificación institucional de Procomer

Un día después del anuncio, el 22 de mayo, la Marca País emitió un comunicado de aclaración para informar que se había tomado la decisión de dejar sin efecto la alianza promocional. La institución justificó el retroceso explicando que eran conscientes de las “sensibilidades y preocupaciones” que la iniciativa había generado en distintos sectores de la realidad nacional. No especificaron los sectores.

En su argumentación oficial, Procomer delimitó de forma estricta el alcance de lo pactado, aclarando que la iniciativa correspondía de manera exclusiva a la proyección de imágenes y mensajes sobre Costa Rica dentro de la aplicación de movilidad. La entidad enfatizó que bajo ninguna circunstancia el acuerdo constituía un licenciamiento de la Marca País ni implicaba algún tipo de respaldo comercial para la empresa tecnológica.

Finalmente, la promotora estatal manifestó que el giro en la decisión se realizó con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas sobre los alcances del proyecto, reiterando su respeto hacia los diferentes sectores productivos y de servicios del país, así como su compromiso con una comunicación responsable y transparente.

El medio Delfino.cr publicó que la Asociación de Transportistas de Turismo (Asotranstur) envió el mismo lunes una solicitud urgente de explicación y reunión al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dirigida al director ejecutivo Marcos Vargas Borges y a Gustavo Alvarado, de la Dirección de Competitividad y Sostenibilidad.

“La percepción que hoy existe entre nuestros asociados es de profunda decepción. Muchos consideran esta decisión como una acción que debilita los esfuerzos de quienes durante años han apostado por hacer las cosas correctamente y operar bajo las reglas establecidas”, se lee en el documento.

La postura de Uber: denuncias de presiones gremiales

La respuesta de Uber Costa Rica atribuye el fin del convenio directamente a “las presiones y amenazas de huelga” que recibieron tanto Procomer como “esencial Costa Rica” por parte de sectores opuestos a la alianza.

En su posición oficial, el equipo de Uber defendió el valor del acuerdo frustrado, recordando que el principal objetivo era promover el atractivo nacional y ampliar el impacto positivo de la industria turística. La corporación cuestionó la conveniencia de la ruptura institucional al señalar que resulta difícil pensar que alguien se beneficie de acabar con una alianza diseñada para que más personas visiten y conozcan la riqueza del país.

La empresa concluyó su declaración reafirmando la vigencia de sus datos de mercado y extendiendo un llamado a la modernización sectorial, invitando a todos los actores a sumarse a la innovación y a fomentar un entorno donde incluso los servicios de taxi tradicionales puedan integrar el uso de la tecnología.