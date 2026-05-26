Negocios

Procomer y Uber ponen fin a su acuerdo a pocas horas de anunciarlo: conozca las explicaciones de cada parte

Procomer, a través de su marca país “esencial Costa Rica”, dejó sin efecto el acuerdo promocional firmado con Uber apenas un día antes

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Por Redacción EF

Lo que inició como una alianza estratégica para impulsar la proyección internacional de Costa Rica se terminó cancelado en cuestión de horas.








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Redacción EF

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