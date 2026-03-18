Negocios

Programa de la excelencia: empresas muestran alta madurez en cultura y clientes, pero la “clase mundial” es esquiva

Según la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), el equilibrio en la demostración del impacto estratégico de las acciones desarrolladas constituye un factor determinante en la gestión organizacional

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Por Tatiana Soto Morales

Las empresas que aspiraron a los galardones de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) se caracterizaron por niveles de madurez organizacional altos en distintas áreas de desarrollo, mientras que alcanzar un nivel de “clase mundial” resulta complejo, según un informe de la organización.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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