“Yo no hubiera podido emprender si no contrato un microbiólogo, que en ese momento no hubiera aportado nada más que su regencia (su firma) a la creación de la estructura del emprendimiento. La idea de negocio fue mía. Si hubiera tenido que contratar un regente, hubiera sido alguien que tenía que llegar a que yo le enseñara lo que había que hacer”, enfatizó Monge.