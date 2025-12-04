¿Qué es Bimba y Lola, la tienda española que anunció su llegada a Costa Rica, y por qué es conocida?

Bimba y Lola es una firma española de moda y accesorios posicionada en el segmento del “lujo accesible” (o premium).

Es reconocida internacionalmente por su estética irreverente, el uso audaz de colores y estampados, y por ser una de las marcas con mayor crecimiento en la industria textil española reciente.

Para Costa Rica, la noticia es inminente: su primera tienda en el país abrirá puertas en los próximos meses en Multiplaza Escazú.

¿Qué es Bimba y Lola?

Bimba y Lola nació en 2005 en Vigo, España. Aunque es una marca joven, tiene un linaje de peso en la moda española:

Las Fundadoras: Fue creada por las hermanas Uxía y María Domínguez .

Fue creada por las hermanas . El Linaje: Ellas son sobrinas del famoso diseñador Adolfo Domínguez e hijas de Jesús Domínguez, cofundador de Sociedad Textil Lonia (el gigante que gestiona marcas como Carolina Herrera y Purificación García ). Llevan el negocio textil en la sangre.

Ellas son sobrinas del famoso diseñador e hijas de Jesús Domínguez, cofundador de Sociedad Textil Lonia (el gigante que gestiona marcas como y ). Llevan el negocio textil en la sangre. El Nombre: Curiosamente, la marca se llama así por las dos mascotas de una de las fundadoras, una pareja de galgos (perros) llamadas Bimba y Lola. La silueta del galgo fue su logotipo icónico durante años, aunque recientemente han transicionado a una imagen más tipográfica y moderna.

¿Por qué es conocida?

La marca ha logrado diferenciarse de gigantes como Zara o de firmas de lujo inalcanzables como Loewe, ocupando un nicho intermedio muy exitoso. Es famosa por:

Estilo “irónico” y colorido: A diferencia del minimalismo sobrio de otras marcas, Bimba y Lola apuesta por lo artístico, los estampados excéntricos y un toque de humor. Se define a menudo como una marca “whimsical” (caprichosa).

A diferencia del minimalismo sobrio de otras marcas, Bimba y Lola apuesta por lo artístico, los estampados excéntricos y un toque de humor. Se define a menudo como una marca “whimsical” (caprichosa). Los bolsos (su producto estrella): Aunque venden ropa, zapatos y bisutería, sus bolsos son el artículo más deseado y reconocible. Son considerados un símbolo de estatus en el segmento de precio medio-alto (entre $100 y $500 USD, aproximadamente).

Aunque venden ropa, zapatos y bisutería, sus bolsos son el artículo más deseado y reconocible. Son considerados un símbolo de estatus en el segmento de precio medio-alto (entre $100 y $500 USD, aproximadamente). El segmento “lujo accesible”: Atrae a mujeres (principalmente de 25 a 50 años) que buscan calidad y diseño de autor sin pagar los precios de la alta costura francesa o italiana.

Detalles de su llegada a Costa Rica

Según los anuncios recientes de la marca y del centro comercial, la llegada es parte de su plan de expansión en América Latina.

Fecha de apertura: Se espera para el primer semestre del 2026.

Se espera para el primer semestre del 2026. Ubicación: Centro comercial Multiplaza Escazú .

Centro comercial . Inversión y formato: Se trata de una tienda de aproximadamente 85 m² que requirió una inversión cercana a los $300.000 USD.

Se trata de una tienda de aproximadamente 85 m² que requirió una inversión cercana a los $300.000 USD. Operación: La marca llega con su catálogo completo, incluyendo sus famosas colecciones de bolsos, marroquinería pequeña (billeteras, monederos) y accesorios.

En resumen, la llegada de Bimba y Lola a Costa Rica introduce una opción de moda europea con mucho prestigio actual, ideal para quienes buscan accesorios de diseño distintivo fuera del circuito del fast fashion tradicional.