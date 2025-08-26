Negocios

¿Qué es “La Confianza”, la cadena de tiendas tica de más de 80 años y que tomará el local de Forever 21 en Plaza Lincoln?

Por Redacción EF

La cadena de tiendas departamentales La Confianza, un negocio con profundas raíces en el cantón de Grecia, se prepara para inaugurar una nueva sucursal en el centro comercial Plaza Lincoln, ocupando el local que dejó vacante la marca de moda estadounidense Forever 21. Este movimiento marca un hito en la expansión de una empresa familiar que ha evolucionado desde una tienda de abarrotes a granel hasta convertirse en un referente de la moda en el país.








La ConfianzaForever 21Plaza Lincoln
