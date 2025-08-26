¿Qué es “La Confianza”, la cadena de tiendas tica de más de 80 años y que tomará el local de Forever 21 en Plaza Lincoln?

La cadena de tiendas departamentales La Confianza, un negocio con profundas raíces en el cantón de Grecia, se prepara para inaugurar una nueva sucursal en el centro comercial Plaza Lincoln, ocupando el local que dejó vacante la marca de moda estadounidense Forever 21. Este movimiento marca un hito en la expansión de una empresa familiar que ha evolucionado desde una tienda de abarrotes a granel hasta convertirse en un referente de la moda en el país.

El anuncio de la llegada de La Confianza a este cotizado punto comercial se da en el contexto del repliegue de Forever 21 en Costa Rica. La firma norteamericana, que gozó de gran popularidad entre el público joven, cerró sus operaciones en el país de forma paulatina, concluyendo con el cierre de su último local en julio de este año.

La salida de Forever 21 se enmarcó en una reestructuración global de la compañía, que implicó el cierre de numerosas tiendas a nivel internacional para enfocarse en mercados más rentables y fortalecer su canal de venta en línea.

En este escenario, emerge La Confianza, una empresa con una narrativa de arraigo y transformación. Fundada en 1941 en Grecia, Alajuela, la tienda nació, como su nombre lo indica, de un acto de fe comunitaria. Su fundador, Vicente Bolaños, conocido como “don Vicente”, era el contador y “banco” del pueblo. Con el dinero que sus vecinos le encomendaban, solicitó un “préstamo de confianza” para iniciar su propio negocio.

Así nació La Confianza, originalmente un comercio de abarrotes a granel en el Mercado Central de Grecia. Con el tiempo, el negocio viró hacia la venta de telas y posteriormente a la importación y maquila de ropa, sentando las bases de lo que es hoy.

Según una entrevista con El Financiero en el 2023, al frente de la empresa se encuentra la tercera generación de la familia Bolaños, los hermanos Laura y Bernardo Bolaños, de 38 y 43 años, respectivamente. Arquitecta de profesión, ella, y con experiencia en banca de inversión, él, decidieron tomar las riendas del negocio familiar en 2011 para revitalizarlo. “Llegamos acá porque en un momento determinado vimos al negocio que iba en caída. Decidimos dejar lo que estábamos haciendo y nos vinimos a meter al negocio”, explica Bernardo Bolaños en el artículo original.

Bajo su dirección, La Confianza experimentó una profunda modernización, tanto en su imagen como en su modelo de negocio. Han apostado por las redes sociales para atraer a una clientela más joven y han refinado su oferta de productos. Un paso clave en esta evolución fue la alianza estratégica en 2016 con Bestseller, una gigante textil de Dinamarca, que se convirtió en su principal proveedor. Esto les permite ofrecer una cuidada selección de ocho de las marcas de la compañía danesa, además de mantener su propia marca, On Cue, con diseños creados en Grecia y manufacturados en Asia. Cerca del 20% de su inventario proviene de proveedores costarricenses.

La empresa, que en ese momento empleaba a 95 personas, ha optado por internalizar muchos de sus procesos, desde el manejo de redes sociales hasta la logística de entrega a través de una empresa hermana llamada Soy Charlie. Para Laura Bolaños, directora comercial, el vínculo con su origen es fundamental: “Grecia es la familia del negocio”.

Además de su histórica tienda de dos pisos en el corazón de Grecia, que incluye una cafetería, La Confianza inauguró recientemente una sucursal en Curridabat. Su llegada a Plaza Lincoln representa su incursión más significativa en los grandes centros comerciales del Gran Área Metropolitana, llevando un modelo de negocio que combina la herencia de 82 años con una visión contemporánea de la moda y la experiencia de compra. Como afirma Laura Bolaños, “Tenemos muy claro el espíritu que queremos darle al espacio”.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.