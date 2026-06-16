¿Qué ha pasado con el hotel que se construirá en el aeropuerto Juan Santamaría? Estas son las últimas novedades

En diciembre de 2024, se dio a conocer que el Aeropuerto Juan Santamaría contaría con el primer hotel “on-airport” de la región, que conectará a los huéspedes mediante un puente peatonal hacia la terminal aérea. Para el proyecto se destinaron $20 millones de capital privado, es decir, ajeno a Aeris, gestor del aeropuerto.

Dicho desarrollo hotelero, que contará con 170 habitaciones, estará a cargo de AZ Hospitality Group, será desarrollado por EXPANDD Development y diseñado por Saballos Arquitectos, bajo la marca MOXY Hotels, del portafolio de Marriott International y operado por Remington Hospitality.

Para conocer las últimas novedades del proyecto, El Financiero consultó a Ricardo Hernández, CEO de Aeris Holding. Según el ejecutivo, la construcción del hotel va avanzando de acuerdo con los plazos señalados.

“Con respecto al proyecto del hotel ya iniciaron algunos trabajos, sobre todo los movimientos de suelos y en las próximas semanas ya esperamos anunciar la colocación de la primera piedra para que en el primer trimestre de 2027 ya los pasajeros puedan estar disfrutando del hotel, que es un servicio indispensable”, comentó Hernández.

La obra se ubicará en el terreno frente a la terminal internacional y cerca de la terminal doméstica.

Recientemente se inauguró la terminal de llegadas, una de las obras contempladas en el plan maestro del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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