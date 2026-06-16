Negocios

¿Qué ha pasado con el hotel que se construirá en el aeropuerto Juan Santamaría? Estas son las últimas novedades

El CEO de Aeris,gestor del aeropuerto Juan Santamaría, actualizó el estado de la construcción del hotel.

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Por Brandon Flores

En diciembre de 2024, se dio a conocer que el Aeropuerto Juan Santamaría contaría con el primer hotel “on-airport” de la región, que conectará a los huéspedes mediante un puente peatonal hacia la terminal aérea. Para el proyecto se destinaron $20 millones de capital privado, es decir, ajeno a Aeris, gestor del aeropuerto.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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