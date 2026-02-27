Negocios

¿Qué hace bien el Aeropuerto Juan Santamaría? Las claves detrás del premio que lo pone a la cabeza de la región

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las terminales aéreas dejaron de competir únicamente por rutas o cantidad de pasajeros. En los últimos años, la experiencia del viajero se convirtió en uno de los principales indicadores utilizados por la industria aeroportuaria para medir desempeño operativo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Aeropuerto Juan Santamaríaexperiencia del pasajeroaeropuertos América LatinaACI Worldpremios ASQ 2025
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.