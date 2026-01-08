Negocios

¿Qué hacer si una nueva torre obstruye su vista? Esta son las opciones legales

Por Tatiana Soto Morales

Las construcciones de condominios verticales —o torres de apartamentos— se han incorporado al paisaje urbanístico como una pieza más del catálogo habitacional, con un valor agregado que durante años ha marcado la diferencia: la vista y la iluminación natural que ofrece la altura.








