¿Qué pasó con La Campiña? El country club clausurado anuncia reapertura y membresías gratis

El otrora reconocido Club Campestre La Campiña, en San Rafael de Montes de Oca, al este de San José, pasó en pocos años de ser un lugar de recreación familiar a caer en la incertidumbre.

Durante décadas fue promocionado como un espacio de descanso en medio de la naturaleza, con piscinas, áreas verdes y un esquema de membresías muy activo. Con el tiempo, sin embargo, el proyecto comenzó a mutar.

Hasta septiembre de 2023, en redes sociales aparecía activo el perfil de La Campiña; no obstante, a partir de ese momento se procedió con un cambio de nombre.

Desde ese momento se conoció como Villa Green Paradise Club y empezó a operar bajo esa nueva marca, manteniendo la misma ubicación y vocación recreativa, además de opciones de hospedaje.

No obstante, en julio del 2024 la Municipalidad de Montes de Oca clausuró las operaciones del negocio, luego que el Departamento de Seguridad y Control Público constatara la realización de una actividad comercial sin contar con la Licencia Comercial.

La Municipalidad también denunció que, pese a la orden, el centro recreativo continuó ofreciendo servicios y recibiendo público.

En un aviso oficial, las autoridades advirtieron que el lugar seguía operando en contravención de las disposiciones municipales, lo que motivó la intervención del Departamento de Control Urbanístico y del Juzgado de Tránsito y Contravenciones.

Producto de esta conducta reincidente, se han gestionado denuncias penales por desobediencia y violación de sellos, así como denuncias ambientales y sanitarias ante el Ministerio de Salud, en coordinación con Fuerza Pública y OIJ, por el aparente uso de agua no potable.

La Municipalidad de Montes de Oca le confirmó a este medio que el establecimiento se mantiene clausurado y “no ha tramitado la licencia correspondiente”.

“El Gobierno Local hace un llamado a la comunidad, para no acudir ni hacer uso de las instalaciones de Vila Green Paradise, debido a que se han identificado posibles riesgos sanitarios y estructurales dentro de este recinto, representando un riesgo para la salud pública y la seguridad de los usuarios”, indicó la municipalidad.

Posible reapertura

Tras una búsqueda de este medio, el pasado 24 de diciembre, en la cuenta de Facebook de Villa Green Paradise Club apareció un mensaje de lo que parece ser la administración del club informando que “próximamente abriremos las puertas de nuestras instalaciones para disfrute del público y socios”, además anunciaron que regalarán alrededor de 4.000 membresías entre quienes sigan a la empresa en páginas sociales y la recomienden.

Según otra publicación de agosto de 2024, los costos de las membresías de Villa Green iban desde los $1.200 hasta los $1.500. Las diferencias principales radican en el número de carnets que se adquieren y en las cortesías que se brindaban como noches de hospedaje y fiestas.

Para este artículo se contactó a Villa Green por medio de sus números oficiales, sin embargo, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta. Por el momento no se tiene claridad sobre cuál será el futuro operativo de este centro recreativo ni fecha oficial de su posible reapertura, así como si se mantendrán los precios de las membresías.