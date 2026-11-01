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¿Qué pasó con la expansión internacional de El Novillo Alegre? Conozca los planes de la marca dentro y fuera de Costa Rica

El Novillo Alegre inició operaciones en 2001 en Escazú: conversamos con el gerente de la cadena sobre los planes a futuro

Por Brandon Flores

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El Novillo Alegre mantiene sus planes de expansión en Centroamérica y Costa Rica, aunque con ajustes en los plazos.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.