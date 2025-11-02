Negocios

¿Qué pasó con las denuncias por contratos abusivos de gimnasios presentadas ante el MEIC el año pasado?

Denuncias por contratos de gimnasios con cláusulas poco claras o abusivas persisten un año después de informe del MEIC

Por Marcia Solano Miller

En julio del año pasado un comunicado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sacudió las aguas de los gimnasios en Costa Rica, especialmente algunas cadenas de bastante conocidas.








