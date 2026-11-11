Negocios

“Queremos que vuelva”: por qué recuperar a un cliente no siempre es una buena idea

Por Rocio Rodríguez Herrera

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Llega un correo de una empresa cuyos servicios hemos dejado de utilizar diciendo: “Le echamos de menos”. El mensaje incluye un descuento, una oferta especial o una invitación a retomar el contacto. Pero, si nos marchamos porque el servicio fallaba, la cuestión es: ¿con esto solucionan el problema?








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