Querían conocer Costa Rica, terminaron en Guatemala: así afecta a los turistas el cierre de los aeropuertos

El cierre de los aeropuertos de Costa Rica la mañana de este 24 de septiembre está teniendo efectos en distintos vuelos.

Uno de ellos es el vuelo de Alaska Airlines AS1372.

Ese vuelo, con 140 pasajeros, venía de Los Angeles, Estados Unidos, y debía aterrizar en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

Según informó Guanacaste Airport, gestora de esta terminal, el vuelo debió ser desviado a Guatemala.

Guanacaste Airport informó que existen más vuelos programados para aterrizar a partir de las 11.44 a. m. En este momento no existe claridad sobre qué pasará con ellos.

El cierre de los aeropuertos de Costa Rica finalizaría al mediodía, según las autoridades.

Ni desde el aeropuerto Juan Santamaría, en San José, ni desde el Daniel Oduber, en Liberia, están saliendo o llegando aviones.

“AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informa que esta situación corresponde a un tema bajo la administración de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), por lo que serán ellos quienes brindarán información oficial”, indicó AERIS en un comunicado.

Según informó Teletica, “la Dirección General de Aviación Civil confirmó la mañana de este miércoles la caída del sistema de radar nacional debido a una falla eléctrica. El desperfecto obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país y en el Aeropuerto Guanacaste”.

El 25% de los empleos de Costa Rica están relacionados directamente o indirectamente con el turismo, en buena parte extranjero. Estados Unidos es el mayor mercado. Este año se registran menos visitas de turistas extranjeros en relación con años anteriores.