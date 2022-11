Randall Azofeifa: ‘Tuve personas cerca que me ayudaron a tomar decisiones financieras correctas’

A sus 37 años Randall Azofeifa, actual futbolista del Sporting, mira tranquilo hacia atrás y observa una carrera que probablemente envidiaría cualquier futbolista nacional.

Tras destacar con Saprissa fue tomado en cuenta por Alexandre Guimarães para ser parte de la nómina costarricense que disputó el Mundial de Alemania 2006. El torneo lo puso en el mapa del fútbol internacional y le permitió quedarse jugado en el Viejo Continente, lo que significó un aumento en sus ingresos.

Tras ocho años en Europa y tres equipos, uno en Bélgica y dos en Turquía, el futbolista volvió a Costa Rica y en 2018, esta vez como futbolista del Herediano, representó nuevamente a Costa Rica en un mundial.

El veterano habló con EF sobre cómo impactó el salto al fútbol internacional sus ingresos, las decisiones que ha tomado con este dinero y sobre cómo se prepara para la vida lejos de los terrenos de juego.

¿Jugar a Europa significó un aumento considerable en sus ingresos?

Sí, claro. Normalmente, o la mayoría de veces, ir a jugar a Europa va a significar que el ingreso va a ser más alto.

Personalmente mi prioridad no fue nunca el dinero directamente, mi prioridad fue tratar de jugar al mejor nivel posible porque yo sabía que si el nivel iba aumentando y la exigencia iba aumentando, pues el dinero iba a llegar de esa forma.

¿Al migrar a Europa sintió un impacto en cuanto al coste de la vida?

Eso también es relativo. Hay una percepción de que todo es más caro, y sí lo es en algunos casos, pero en otros no. Costa Rica es un país caro también. Incluso cuando estuve en Turquía era mucho más barato hacer las compras del supermercado ahí que acá.

Algunas cosas sí tienen un valor más alto, como la electricidad, el agua y el gas. Los impuestos son tal vez un poco más altos, claro, ese pago se ve reflejado en muchísimas cosas. Pero en el vivir, en ropa y demás cosas básicas no es tan caro como Costa Rica. Tanto en Turquía como en Bélgica.

Randall Azofeifa jugó dos mundiales con Costa Rica. Fotos de Jorge Castillo (JORGE CASTILLO)

Cuando sus ingresos empezaron a aumentar ¿Qué decisiones tomó usted con ese capital? ¿Tomó ayuda profesional o consejos familiares?

Sí, afortunadamente tuve personas alrededor que me ayudaron muchísimo a tomar las decisiones correctas. A saber que muchas de esas decisiones, si bien es cierto tienen un margen de error, pues con el paso del tiempo me di cuenta que eran decisiones acertadas.

Entendiendo que esto del fútbol desde un inicio se presenta como una carrera muy corta en la cual hay que saber administrar e invertir el dinero. Por dicha tuve personas alrededor que me ayudaron muchísimo en cuanto a eso.

¿Considera que a lo largo de su carrera futbolística ha ahorrado lo suficiente?

Pues mirá, eso siempre va a ser muy relativo. Uno no sabe las vueltas que le da la vida, obviamente uno trata de planear a futuro y tener algunas cosas previstas.

Hoy podría decir que sí, pero siempre hay que estar anuente a tener ese hábito de ahorro y el plan correcto de lo que sigue para seguir generando ingresos.

¿Existen algún tipo de presiones sociales sobre los gastos y el nivel de vida del jugador de fútbol?

Claro, claro que sí, un montón. Y más ahora con las redes y otro montón de cosas. Pero yo creo que eso va más ligado a la educación de cada persona. El dinero cuando empieza a llegar en abundancia no lo hace a usted ni mucho mejor ni mucho peor persona.

Yo sé que en algunos casos se puede crear un estatus de seguridad respaldado por el dinero, pero eso va ligado a la educación de cada uno. Saber que el dinero es un medio y es importante para vivir, pero que no tiene que ser una prioridad en la vida de las personas.

¿Qué cambios tiene previstos para después de su etapa como futbolista?

Tener deudas controladas si las hay, si no las hay pues bien y ocuparme en algo más.

Actualmente me estoy instruyendo en varios campos para tomar una decisión en dado momento. Yo sé que a lo que me dedique después me va a significar una remuneración económica también.

La preparación a nivel mental de saber que ya el ingreso que uno va a tener no va a ser el mismo es muy importante.

¿Cuál considera usted que han sido las decisiones financieras más importantes que ha tomado en su vida?

Compra de propiedades, me parece que siempre es una buena inversión.También tener e ir creando ingresos que no están ligados al fútbol ni a la persona futbolista, sino que estén ligados a otra actividad en la que también puedan generar.

En cuanto al premio del mundial ¿cómo tomó la decisión de qué hacer con ese dinero?

Bueno, yo lo tenía claro. Lo consulté con mi esposa para ver si a ella le parecía la propuesta, nosotros somos un equipo de trabajo. Básicamente con ese dinero diversificamos la inversión y optamos por invertir en algo diferente.

¿Le daría usted algún consejo financiero al Randall más jóven?

Es difícil. Porque por ejemplo, te voy a contar. Una de mis primeras inversiones con 19-20 años, cuando tuve la posibilidad fue comprar una casa y yo no estaba ni casado, estaba empezando con la que ahora es mi esposa. Y no la compré exclusivamente para vivir, sino precisamente como inversión.

Siempre es importante, primero, mantenerse mentalmente estable, no volverse loco con el tema del dinero y segundo, rodearse de personas que lo aconsejen de una buena forma.

¿Se capacita a los jugadores en educación financiera?

Muy poco. Siempre está el consejo de los que llevamos más tiempo en esto, pero a nivel general se habla y se capacita muy poco. Es algo sumamente importante, no sólo en el fútbol sino también en muchos otros campos.