Ranking MERCO 2025: Estos son todos los líderes empresariales con mejor reputación de Costa Rica, divididos por sector

Por Redacción EF

El estudio MERCO 2025 ha identificado a los cien líderes empresariales con mejor reputación corporativa en Costa Rica, reflejando un panorama diverso de talento directivo que trasciende todos los sectores de la economía nacional.








