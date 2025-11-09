Ranking MERCO 2025: Estos son todos los líderes empresariales con mejor reputación de Costa Rica, divididos por sector

El estudio MERCO 2025 ha identificado a los cien líderes empresariales con mejor reputación corporativa en Costa Rica, reflejando un panorama diverso de talento directivo que trasciende todos los sectores de la economía nacional.
Encabezando la lista se encuentra Javier Quirós de Grupo Purdy, seguido por Franklin Chang de Ad Astra Rocket e Ileana Rojas de Intel Costa Rica, quienes destacan por su liderazgo estratégico y gestión empresarial ejemplar.
El ranking, que combina la evaluación de ocho fuentes de información distintas incluyendo directivos de grandes empresas, expertos en comunicación, periodistas de información económica, catedráticos, analistas financieros y menciones digitales, ha clasificado a los máximos exponentes de sectores clave como Banca, donde predominan ejecutivos de instituciones como BAC, Banco Nacional y Banco Popular; Alimentación, con prominentes voces de Dos Pinos, Pozuelo y Mondelez; y Comercio, representado por las cadenas de supermercados Auto Mercado y Walmart Centroamérica.
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000.
Se trata de un monitor abierto y gratuito, donde la participación y la posición en el ranking dependen exclusivamente del reconocimiento obtenido en los diferentes públicos de interés, sin que las empresas tengan que pagar por participar.
La evaluación de MERCO 2025 se fundamenta en una metodología que combina la percepción de múltiples stakeholders con métricas objetivas. El ranking integra 8 fuentes de información diferentes, incluyendo la valoración de 479 directivos de grandes empresas (con un peso del 42% en el ranking), 55 expertos en comunicación (20% de peso) y 65 periodistas de información económica (8% de peso).
El modelo de negocio de MERCO se basa en la venta de informes confidenciales que recogen y analizan comparativamente las valoraciones de los diferentes stakeholders, con el objetivo de realizar un diagnóstico reputacional global de cada empresa.
A continuación, la clasificación por sectores
Agencias de Promoción
- Laura López - Procomer
Agroindustria
- Luis Mesalles - La Yema Dorada
- José Álvaro Jenkins - Azucarera El Viejo
- Carlos Enrique González - Grupo Pelón
Alimentos
- Luis Alberto Alfonso Monterroso - Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos
- Juan Felipe Macias - Compañía de Galletas Pozuelo Grupo Nutresa
- Rodrigo Larios - Alimentos Prosalud
- Maurizio Musmanni - Roma Prince
- Teddy M Vargas - Mondelez
- Juan Ignacio Pérez - Alimentos Turrialba
- Tomás Pozuelo - Alimentos Jacks
Asesoría Financiera/Corporativa
- Gerardo Corrales - Economía Hoy
- Nuria Marín - Álvarez y Marín Corporación
Auditoría y Consultoría
- Carla Coghi - Deloitte Costa Rica
- Roberto Artavia - Roberto Artavia
Automotriz
- Javier Quirós - Grupo Purdy
- Alejandro Rubinstein - Grupo Purdy
- Amadeo Quirós - Grupo Purdy
- Samuel Aizenman - Datsun-Nissan
Bancario
- Federico Odio - BAC
- Laura Moreno Ramírez - BAC
- Rodolfo Tabash - BAC
- Rosaysella Ulloa Villalobos - Banco Nacional de Costa Rica
- Gina Carvajal - Banco Popular
- Arturo Giacomin - Davivienda Costa Rica
- John Keith - Promrica
- Lorena Arce - BAC
- Ernesto Leal - Promrica
Bebidas
- Rolando Carvajal - Florida Ice and Farm Company FIFCO
- María Pía Robles - Florida Ice and Farm Company FIFCO
- Wilhelm Steinvorth - Florida Ice and Farm Company FIFCO
Belleza y Cuidado Personal
- Gonzalo Uribe - Kimberly-Clark
Cafetalero
- Pablo Vargas - Grupo Arribada
- Steve Aronson - Café Britt
- Philippe Aronson - Café Britt
- Gabriela Muñoz Riggioni - Café Britt
Cámara Empresarial
- Maritza Hernández Castañeda - UCCAEP
Construcción e Inmobiliario
- Philippe Garnier - Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios
- André Garnier - Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios
- Rodrigo Uribe - Cuestamoras
- Carlos Manuel Uribe - Cuestamoras Urbanismo
- Alfredo Volio Guerrero - Portafolio Inmobiliario SA (PINMSA)
Deportivo
- Juan Carlos Rojas - Saprissa
Dispositivos Médicos
- Juan José Chacón - Establishment Lab
Educación Superior
- Alberto Trejos - Incae Business School
- María Estrada - Instituto Tecnológico de Costa Rica
- Silvia Castro - Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT
- Camelia Ilie Cardoza - Incae Business School
Energía
- Franklin Chang - Ad Astra Rocket
- Eduardo Navarro Ceciliano - Coopesantos
Ferreterías y Equipamiento para el Hogar
- Gastón Monge - Grupo Monge
- María José Monge - Grupo Monge
- Roberto Federspiel Murillo - Tiendas Universal
- José Alberto Castillo Calvo - Grupo Colono
Hospitales, Clínicas y Servicios de Salud
- Francis Durman - Grupo Montecristo
- Mónica Nagel - Grupo Montecristo
- Gerardo Sánchez Cordero - Hospital Clínica Bíblica
Hotelería y Turismo
- Adriana Echandi - Morpho Travel Experience
- Carlos Federspiel - Forest Travel Costa Rica
Industria Farmacéutica
- Álvaro Soto Monge - Roche
- Norman Gutiérrez - Laboratorios Gutis
Industrial
- Marcos Dueñas Leiva - Intaco
- Sergio Capon - Impresora Delta S.A.
Inversiones
- Luis Javier Castro - Mesoamérica
- Pedro Beirute - Vanquish Equity
Limpieza y Cuidado del Hogar
- Silvia Chaves - Florex
- Óscar Rodríguez - Grupo Irex
Logística
- Mónica Segnini - Grupo Descarga
Medios de Comunicación
- Olga Cozza - Teletica Televisora de Costa Rica
- René Picado Riba - Teletica Televisora de Costa Rica
ONG
- Ramón Mendiola - Alianza Empresarial para el Desarrollo AED
- Alexandra Kissling - Alianza Empresarial para el Desarrollo AED
- Marianela Urgelles - Cinde
Servicios Farmacéuticos
- Eduardo Jiliberto Fritis - Grupo Dokka
Servicios Financieros
- Mayela Rojas - Grupo Mutual
- Francisco Montoya Mora - Coopealianza
- Alexandra Márquez-Massino Rojas - Coope Ande
- José Rossi - E3 Capital
- Ed Sánchez - Citi
- Jorge Sequeira - Basalto Capital Partners
Supermercados
- Guillermo Alonso Guzmán - Auto Mercado
- Diego Alonso - Auto Mercado
- Cristina Ronski - Walmart Centroamérica
- Anabelle Durán Quesada - Auto Mercado
- Adrián Alonso - Auto Mercado
- Alberto Alonso - Auto Mercado
- Armando González - Inversiones AMPM
Tecnología
- Ileana Rojas - Intel Costa Rica
- Ineke Geesink - Microsoft
- Timothy Scott - Intel Costa Rica
Telecomunicaciones
- Rodolfo Apestegui - Telecable
- Johanna Escobar - Liberty
Transporte de Personas
- Fernando Naranjo - Volaris
Zonas Francas y Parques Empresariales
- Carlos Wong - Code Development Group Coyol Free Zone