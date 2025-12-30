¿Recuerda el hotel La Condesa? Hilton lo reabrirá con nueva identidad; estos son los detalles

La cadena hotelera Hilton abrirá nuevamente el hotel La Condesa, ubicado en Heredia pero con una nueva identidad. Según el sitio web de la compañía, el establecimiento empezará a recibir huéspedes a finales de noviembre de 2026.

Ahora el hotel se llamará Montara Hotel, Tapestry Collection by Hilton, establecido en las montañas de San Rafael de Heredia. “Escápese a un apacible refugio de montaña cerca del Aeropuerto SJO, donde la elegancia moderna se combina con la belleza natural. Disfrute de la vista panorámica, un spa de servicio completo, una piscina climatizada bajo techo y dos restaurantes exclusivos inspirados en los ricos sabores de Costa Rica. Ideal para relajarse, realizar eventos o explorar volcanes y cascadas cercanas”, indica el sitio web de la firma norteamericana.

Según la compañía, el hotel tendrá 97 habitaciones, dos restaurantes con una tarifa promedio de $140 por noche. Entre sus amenidades destacan gimnasio, centro de carga para vehículos eléctricos, centro de reuniones, así como piscina bajo techo.

Este será el debut de la familia Tapestry Collection, hoteles que se caracterizan por contar “una historia única, tejida en su arte y arquitectura, diseño, restaurantes y detalles locales exclusivos”, según la página web de Hilton.

El hotel La Condesa cerró definitivamente en 2014, por deudas con la CCSS. (Destinia.com/Destinia.com)

Cierre de La Condesa

En octubre de 2014 y luego de varios cierres temporales, La Condesa suspendió sus operaciones de forma definitiva por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social por más de ȼ260 millones por concepto de cuotas obrero patronales. En aquel momento habían despedido a unos 120 trabajadores.

