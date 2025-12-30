Negocios

¿Recuerda el hotel La Condesa? Hilton lo reabrirá con nueva identidad; estos son los detalles

Establecimiento había cerrado sus puertas en el 2014 por deudas con la Caja de Seguro Social

Por Brandon Flores

La cadena hotelera Hilton abrirá nuevamente el hotel La Condesa, ubicado en Heredia pero con una nueva identidad. Según el sitio web de la compañía, el establecimiento empezará a recibir huéspedes a finales de noviembre de 2026.








