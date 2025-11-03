RED506 2025: El evento líder de comunicación digital en Costa Rica tendrá a la Inteligencia Artificial como protagonista

RED506, el evento organizado por El Financiero que cada año reúne a los líderes, estrategas y visionarios del ecosistema de la comunicación, producción y el marketing en Costa Rica, llegará este año lleno de información, experiencias y consejos relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial.

Desde su primera edición, RED506 se ha consolidado como el punto de encuentro imprescindible para quienes desean entender, anticipar y conducir las tendencias que transforman la comunicación digital en nuestro país.

Por eso, este 2025 el evento pondrá énfasis en torno a un tema que ya está redefiniendo la industria: la Inteligencia Artificial.

La jornada incluirá una exposición de fondo sobre el estado actual y radiografía digital del uso de las redes sociales en Costa Rica, así como una ponencia exclusiva de SHIFT Porter Novelli sobre la adopción y uso de motores de IA en el país.

Además, RED506 desarrollará conversatorios y presentaciones de expertos sobre el impacto de la inteligencia artificial en las industrias locales, el mercadeo y la comunicación.

Entre ellas, destaca una conferencia de Microsoft en la cual participarán Jessica Mayoral, Social Media Lead de Microsoft Americas, quien lidera la estrategia y el contenido de más de 27 canales en cuatro idiomas. Su trabajo combina storytelling, contenido creativo y campañas pagadas para toda la región.

Junto a Mayoral estarán Didier Mora, Director de Azure Go-to-Market de Microsoft Americas y experto en IA; además de Viviana González, Corporate Data Senior Director de Microsoft Latam, la líder de Data Cloud & AI platforms en el segmento Corporate en Microsoft para Latinoamérica.

“Este año, además de actualizar a nuestra audiencia sobre las tendencias del uso de las redes sociales, como tradicionalmente lo hacemos, queremos explicar cómo la IA ya cambió la manera en que muchas empresas ticas trabajan y se comunican con sus clientes. Es momento de comprender el alcance de la IA y aprovechar todo su potencial”, destacó Pablo Fonseca, director de El Financiero.

Óscar Solano, Vicepresidente de Creatividad y Estrategia de SHIFT Porter Novelli y líder de la investigación y de una de las ponencias, agregó que “este estudio nos permitirá identificar el grado de madurez digital del país frente a esta revolución tecnológica, entender desde los usos más básicos —como el acceso a herramientas de productividad o creatividad— hasta los primeros pasos hacia una adopción empresarial más estructurada. Es, en esencia, un primer mapa sobre cómo la IA está redefiniendo la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos en Costa Rica”.

El CEO Latinoamérica de SHIFT Porter Novelli, Rodrigo Castro, también enfatizó en que “RED506 se ha consolidado como un referente para entender al costarricense conectado, pero sobre todo como un insumo que eleva la conversación en la industria”. Por ello, “desde SHIFT Porter Novelli impulsamos este tipo de investigaciones porque creemos en la importancia de la información como motor de cambio”, añadió.

“Comprender cómo evoluciona el comportamiento digital nos permite ayudar a las marcas, a los medios y a las instituciones a comunicarse con mayor pertinencia y propósito. No se trata solo de seguir tendencias, sino de comprender qué significan esas tendencias para la gente”, dijo Castro.

Tome nota de los detalles más importantes de este evento:

Fecha: Martes 11 de noviembre de 2025.

Martes 11 de noviembre de 2025. Hora: De 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: Hotel Crowne Plaza Corobici, Sabana Norte, San José.

Hotel Crowne Plaza Corobici, Sabana Norte, San José. Entradas: Las entradas ya están disponibles a través de SpecialTicket, en la dirección https://www.specialticket.net/event-details/655.

Los asistentes con entrada VIP tendrán acceso a un resumen ejecutivo exclusivo del estudio, tras finalizar el evento.

Para más información, los interesados pueden escribir a eventosef@nacion.com.