Remate de carros BCR: vehículos con hasta 30% de descuento; vea cuál puede ser suyo

Por Redacción EF

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta varios vehículos decomisados y recuperados, con descuentos de hasta un 30% sobre el precio inicial, según el catálogo vigente disponible en las bodegas de la entidad en La Lima de Cartago.








Costa RicaBanco de Costa Ricavehículos decomisados
