Remate de carros BCR: vehículos con hasta 30% de descuento; vea cuál puede ser suyo

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta varios vehículos decomisados y recuperados, con descuentos de hasta un 30% sobre el precio inicial, según el catálogo vigente disponible en las bodegas de la entidad en La Lima de Cartago.

Las unidades se venden exclusivamente en efectivo, cuentan con placas al día, no incluyen revisión técnica y requieren visita previa para su valoración. A continuación, el detalle de los vehículos disponibles, con precios finales y principales características.

Chery Tiggo 8 Pro 2023

Placa: BWY323

Precio inicial: ₡12.400.000

Descuento: 30%

Precio final: ₡8.680.000

Este todoterreno 4×2, de transmisión automática y motor de 1.500 cc, incluye asientos de cuero, techo corredizo, cámara 360°, sensores de retroceso, volante multifuncional y cuatro bolsas de aire.

Toyota Prius 2014

Placa: ABQ966

Precio inicial: ₡6.625.000

Descuento: 25%

Precio final: ₡4.968.750

El hatchback híbrido, con motor de 1.800 cc y transmisión automática, incorpora llave inteligente, botón de arranque, bolsas de aire, aros de lujo y vidrios eléctricos.

Chery Tiggo 4 2022

Placa: BWF140

Precio inicial: ₡7.150.000

Descuento: 15%

Precio final: ₡6.077.500

Este todoterreno 4×2 automático, con motor de 1.500 cc, ofrece cámara 360°, sensores de retroceso, asientos de cuero, racks de techo y volante multifuncional.

Geely GX3 2021

Placa: BVF231

Precio Inicial = ₡6.120.000

Descuento: 20%

Precio final: ₡4.896.000

El modelo GX3 cuenta con motor de 1.500 cc y transmisión automática. Incluye aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, racks de techo y asientos en imitación de cuero.

Chery Tiggo 2 Pro 2024

Placa: BYQ144

Precio inicial: ₡8.500.000

Descuento: 5%

Precio final: ₡8.075.000

Este todoterreno 4×2, con transmisión manual y motor de 1.500 cc, incorpora asientos de cuero, cámara y sensores de retroceso, volante multifuncional y aros de lujo.

Nissan Sentra 2018

Placa: GJV735

Precio inicial: ₡5.800.000

Descuento: 10%

Precio final: ₡5.220.000

El sedán, con motor de 1.800 cc y transmisión manual, cuenta con aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, vidrios eléctricos y dos bolsas de aire.

Condiciones de venta

Todos los vehículos se encuentran ubicados en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago y se venden únicamente en efectivo, en el estado en que se encuentran. Las unidades no incluyen revisión técnica.

Para coordinar visitas o realizar consultas, las personas interesadas deben contactar al ejecutivo Rafael Brenes Barboza, al teléfono 2547-7099 o al correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.