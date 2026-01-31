Remate de carros BCR: vehículos con hasta 30% de descuento; vea cuál puede ser suyo

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta varios vehículos decomisados y recuperados, con descuentos de hasta un 30% sobre el precio inicial, según el catálogo vigente disponible en las bodegas de la entidad en La Lima de Cartago.
Las unidades se venden exclusivamente en efectivo, cuentan con placas al día, no incluyen revisión técnica y requieren visita previa para su valoración. A continuación, el detalle de los vehículos disponibles, con precios finales y principales características.
Chery Tiggo 8 Pro 2023
- Placa: BWY323
- Precio inicial: ₡12.400.000
- Descuento: 30%
- Precio final: ₡8.680.000
Este todoterreno 4×2, de transmisión automática y motor de 1.500 cc, incluye asientos de cuero, techo corredizo, cámara 360°, sensores de retroceso, volante multifuncional y cuatro bolsas de aire.
Toyota Prius 2014
- Placa: ABQ966
- Precio inicial: ₡6.625.000
- Descuento: 25%
- Precio final: ₡4.968.750
El hatchback híbrido, con motor de 1.800 cc y transmisión automática, incorpora llave inteligente, botón de arranque, bolsas de aire, aros de lujo y vidrios eléctricos.
Chery Tiggo 4 2022
- Placa: BWF140
- Precio inicial: ₡7.150.000
- Descuento: 15%
- Precio final: ₡6.077.500
Este todoterreno 4×2 automático, con motor de 1.500 cc, ofrece cámara 360°, sensores de retroceso, asientos de cuero, racks de techo y volante multifuncional.
Geely GX3 2021
- Placa: BVF231
- Precio Inicial = ₡6.120.000
- Descuento: 20%
- Precio final: ₡4.896.000
El modelo GX3 cuenta con motor de 1.500 cc y transmisión automática. Incluye aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, racks de techo y asientos en imitación de cuero.
Chery Tiggo 2 Pro 2024
- Placa: BYQ144
- Precio inicial: ₡8.500.000
- Descuento: 5%
- Precio final: ₡8.075.000
Este todoterreno 4×2, con transmisión manual y motor de 1.500 cc, incorpora asientos de cuero, cámara y sensores de retroceso, volante multifuncional y aros de lujo.
Nissan Sentra 2018
- Placa: GJV735
- Precio inicial: ₡5.800.000
- Descuento: 10%
- Precio final: ₡5.220.000
El sedán, con motor de 1.800 cc y transmisión manual, cuenta con aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, vidrios eléctricos y dos bolsas de aire.
Condiciones de venta
Todos los vehículos se encuentran ubicados en las bodegas del BCR en La Lima de Cartago y se venden únicamente en efectivo, en el estado en que se encuentran. Las unidades no incluyen revisión técnica.
Para coordinar visitas o realizar consultas, las personas interesadas deben contactar al ejecutivo Rafael Brenes Barboza, al teléfono 2547-7099 o al correo electrónico consultasbienesbcr@bancobcr.com.