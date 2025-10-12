Remates actualizados del BAC Credomatic: vea propiedades en toda Costa Rica con descuentos de hasta 15%

BAC Credomatic mantiene abierta la recepción de ofertas de compra para una amplia lista de propiedades en remate, con descuentos que van del 5% al 15%, según el inmueble.

Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 16 de octubre de 2025, conforme a las condiciones establecidas por la entidad.

Todas las propiedades se entregan en el estado en que se encuentran y cuentan sin gastos de avalúo ni comisión bancaria, además de condiciones preferenciales de financiamiento con una prima del 20%.

Propiedades en San José

En Guachipelín de Escazú, se ofrece una casa de dos niveles con tres dormitorios, oficina, bodegas y amplias zonas sociales. Su precio original de $762.298 se reduce a $686.069 tras aplicar un 10% de descuento.

En Montes de Oca, dentro del Condominio Mirasol 19, se encuentra una vivienda de dos plantas con cochera, bodega y terraza, valorada en $353.836 y rebajada 15%, con un precio final de $300.760.

Otra opción está en Mora de Colón, en el Condominio Solem #11, una casa de 145 m² con tres habitaciones y walk-in closet que pasa de $204.167 a $183.750.

También en el Gran Área Metropolitana, el BAC ofrece una casa en Tibás, San Juan, con tres dormitorios, área de pilas y cochera. Su valor de $155.340 se reduce a $139.815 (10%).

Oportunidades en Heredia y Alajuela

En Heredia, el Condominio Hacienda San Francisco C-21 dispone de una casa de dos plantas con terraza, parqueo y tres dormitorios, valorada en $194.529, con un precio con descuento de $175.076.

En la Urbanización Los Cafetos 7C, también en Heredia, se ofrece una vivienda en lote de 173 m² con tres habitaciones, área de pilas y terraza, cuyo valor rebajado es $173.459.

En San Rafael de Alajuela, el Condominio Vista Real F-1-3 ofrece un apartamento de 88 m² con dos habitaciones, terraza, rancho BBQ y piscina, con un precio reducido de $77.742 (5%).

Más opciones en la Gran Área Metropolitana

En Bellavista de Alajuelita, hay dos apartamentos disponibles con precios que van de $109.406 a $111.894, ambos con rebajas del 10%.

En Santa Ana, las opciones incluyen una vivienda en el Condominio Bosque Escondido #21, valorada en $425.298 y rebajada a $382.768, y otra en el Condominio San Nicolás de Bari, con un precio final de $144.924 tras aplicar un 10% de descuento.

Propiedades fuera del Valle Central

Fuera de la GAM destaca una propiedad singular: un balneario en La Colonia de Guápiles, Limón, con más de 91.000 m² de terreno y 4.233 m² construidos.

El complejo cuenta con restaurante, 16 ranchos, tres piscinas para adultos, piscina infantil, jacuzzi, cancha de tenis y amplias zonas verdes. Su precio original de $1.621.776 se reduce a $1.378.509 con un 15% de descuento.

Cómo participar

Las fotografías corresponden al estado de los inmuebles al momento de su adjudicación. Cualquier oferta de compra queda sujeta a valoración, cumplimiento de políticas internas y aprobación del BAC Credomatic.

Los interesados pueden consultar la lista completa de propiedades, precios actualizados y fotografías en el portal oficial del banco: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/viviendas-adjudicadas