Remates actualizados del BAC Credomatic: vea propiedades en toda Costa Rica con descuentos de hasta 15%

BAC Credomatic mantiene abierta la venta de propiedades adjudicadas con descuentos de 5% a 15%. Las ofertas pueden presentarse hasta el 16 de octubre de 2025 con financiamiento preferencial.

Por Alonso Ramírez

BAC Credomatic mantiene abierta la recepción de ofertas de compra para una amplia lista de propiedades en remate, con descuentos que van del 5% al 15%, según el inmueble.








Costa RicaBac CredomaticBienes adjudicados
Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

