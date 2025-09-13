Negocios

Remates BCR: lista actualizada de vehículos usados con descuentos de hasta el 30%

El Banco de Costa Rica (BCR) tiene un nuevo remate de vehículos usados. Encuentre sedanes, SUV y hasta un bus con rebajas del 5% al 30%. Conozca los modelos disponibles y cómo presentar su oferta en línea.

Por Alonso Ramírez

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció un nuevo remate de vehículos usados con descuentos que oscilan entre el 5% y el 30%, según el modelo y el estado de cada unidad. La lista incluye automóviles compactos, SUV y hasta un bus de transporte, todos disponibles mediante ofertas de compra digital en la plataforma del banco.








