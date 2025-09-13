Remates BCR: lista actualizada de vehículos usados con descuentos de hasta el 30%

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció un nuevo remate de vehículos usados con descuentos que oscilan entre el 5% y el 30%, según el modelo y el estado de cada unidad. La lista incluye automóviles compactos, SUV y hasta un bus de transporte, todos disponibles mediante ofertas de compra digital en la plataforma del banco.

Entre las opciones aparece un Toyota Corolla XLI 2013, con placa BTY662. El vehículo tiene un precio de ¢3.965.329 y se ofrece con un descuento del 10%.

También se encuentra un Citroën C3 2023, con placa BXY999, que figura en el catálogo por ¢7.945.000. Este es uno de los modelos con mayor rebaja, ya que cuenta con un 30% de descuento sobre su valor original.

Otro de los vehículos disponibles es un Hyundai Veracruz GLS 2008, con placa 751589. Este SUV se ofrece en ¢4.280.640 y tiene aplicada una rebaja del 20%.

El listado incluye además un Smart Forfour 2015, con placa BMJ780. Su precio es de ¢3.496.000 y cuenta con un descuento del 20%.

En la categoría de modelos recientes, destaca un Geely GX3 Pro 2023, con placa BXM343. El precio establecido es de ¢6.545.000 y el descuento aplicado corresponde al 15%.

Asimismo, está disponible un Honda City LX 2013, con placa MNR016. El valor de esta unidad es de ¢3.800.000 y se ofrece con un 5% de descuento.

En el segmento de transporte de pasajeros, se ofrece un Mitsubishi Rosa 2017, con placa PB002833. Este bus se encuentra en ¢21.250.000 y cuenta con una rebaja del 15%.

Otro de los automóviles en el remate es un Nissan Tiida 2015, con placa JJS085. El precio definido es de ¢3.200.000 y el descuento aplicado es del 20%.

También se ofrece un Suzuki Swift GA 2017, con placa BLG567. Este vehículo tiene un valor de ¢4.597.673 y un descuento del 5%.

El catálogo contempla igualmente un Chery Tiggo 8 Pro 2023, con placa BWY323. Su precio es de ¢12.400.000, aunque en este caso no se detalla un descuento adicional.

Finalmente, aparece un Toyota Prius 2014, con placa ABQ966. Esta unidad híbrida se encuentra disponible en ¢6.348.375.

De acuerdo con el BCR, los interesados deben realizar una oferta de compra digital a través de la plataforma del banco. En cada publicación se especifican las condiciones de financiamiento, así como fotografías y la ubicación de las unidades para revisión previa.

