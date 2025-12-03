Remates de carros en Costa Rica: DAVIbank ofrece vehículos desde ₡2,8 millones en medio de su transición operativa

Si busca remates de carros en Costa Rica, vea cómo DAVIbank ofrece vehículos desde ₡2,8 millones en medio de su transición operativa.
Mientras avanza el proceso para transferir sus operaciones minoristas en Costa Rica, Colombia y Panamá al Grupo Davivienda, DAVIbank ya mantiene activa la liquidación de sus activos adjudicados.
La entidad publicó un listado de 46 vehículos disponibles para recibir ofertas, que incluye desde automóviles de lujo hasta modelos eléctricos y utilitarios de reciente ingreso al mercado.
Los precios base inician en los ₡2.866.000 para modelos del año 2014 y alcanzan los ₡21.000.000 para vehículos de gama alta del 2020. La oferta contempla unidades con descuentos aplicados sobre su precio original de venta.
Lista completa de vehículos disponibles
Le ofrecemos el detalle de los vehículos adjudicados, con referencia a marca, modelo, año y placa para su verificación.
- Audi A6: ₡11.983.000, año 2017, placa HTN004.
- Mercedes Benz GLE 350D: ₡12.322.000, año 2017, placa LBM752.
- Mercedes Benz GLC 200: ₡21.000.000, año 2020, placa CHR215.
- Jeep Laredo: ₡16.223.000, año 2020, placa JGL656.
- Peugeot 3008: ₡8.539.000, año 2019, placa BRQ670.
- Citroën C3: ₡6.572.000, año 2020, placa BSZ207.
- Citroën C3: ₡6.000.000, año 2019, placa BSK072.
- Chevrolet Trax LT: ₡6.938.000, año 2019, placa BRS087.
- Chevrolet Sonic Premier: ₡5.450.000, año 2017, placa BNS898.
- Chevrolet Sonic LT: ₡2.866.000, año 2014, placa BFM353.
- Hyundai Creta GL: ₡7.600.000, año 2019, placa BSZ531.
- Hyundai i20 Activo: ₡6.761.000, año 2019, placa BSG678.
- Hyundai i20 Activo: ₡4.278.000, año 2017, placa GMC345.
- Ssang Yong Tivoli: ₡4.020.000, año 2017, placa FJG113.
- MG GT: ₡5.273.600, año 2018, placa BQK619.
- Jac E JS4: ₡8.776.000, año 2023, placa BXH968.
- Jac E JS4: ₡9.962.400, año 2024, placa CBW478.
- Jac JS4 Turbo: ₡8.000.000, año 2024, placa CCN664.
- Jac JS2: ₡5.396.000, año 2024, placa CBL361.
- Jac E JS4: ₡9.640.800, año 2025, placa CCG848.
- Jac JS3: ₡7.190.000, año 2024, placa CBX473.
- DFSK Glory 580: ₡5.280.000, año 2019, placa BTG432.
- DFSK Glory 560: ₡5.120.000, año 2021, placa BVH818.
- DFSK Glory 560: ₡5.527.000, año 2021, placa BVJ637.
- Camión DFM Nano Box: ₡6.021.600, año 2023, placa CCB882.
- FAW T33: ₡8.152.800, año 2022, placa BXJ762.
- BYD Song DCT GL: ₡7.759.739, año 2022, placa BVT179.
- BYD Yuan Pro EV: ₡12.810.400, año 2025, placa CCC599.
- BYD Yuan Plus: ₡11.300.000, año 2024, placa CBT297.
- Changan CS15: ₡3.105.000, año 2020, placa BTK552.
- Changan X7 Plus: ₡10.637.600, año 2024, placa MCM308.
- Geely GX3: ₡3.639.330, año 2020, placa BTH903.
- Kaiyi X3: ₡7.813.333, año 2025, placa CCC291.
- Chery Tiggo 8: ₡9.071.200, año 2022, placa BVZ401.
- Chery Tiggo 2 Pro: ₡5.207.000, año 2024, placa BZJ362.
- Chery Tiggo 7 Pro Lux: ₡9.992.800, año 2024, placa CBL291.
- Chery Tiggo 2: ₡4.640.000, año 2020, placa BSN454.
- Chery Tiggo 2: ₡4.423.200, año 2020, placa BSX591.
- Chery Tiggo 8: ₡7.728.000, año 2023, placa BXX903.
- Chery Tiggo 7 Pro: ₡9.600.000, año 2024, placa BYG865.
- Chery Tiggo 2 Pro Max: ₡7.604.800, año 2025, placa CBH404.
- Chery Tiggo 4 Pro: ₡8.960.000, año 2025, placa AAC066.
- Chery Tiggo 2 Pro: ₡7.200.000, año 2025, placa CBV180.
- Chery EQ7: ₡15.200.000, año 2025, placa CBS664.
- Chery Tiggo 4: ₡6.530.000, año 2023, placa BXP356.
- Chery Tiggo 2 Pro: ₡6.000.000, año 2023, placa BXJ302.
Para participar en la compra de estos bienes, los interesados deben solicitar la información específica de cada activo a través del correo electrónico CRBienesAdjudicados.SB@scotiabank.com o al número telefónico 2299-0852.
El proceso requiere completar un formulario de oferta y enviarlo por los canales oficiales de la institución. La entidad no publica los detalles mecánicos ni el estado de conservación en su sitio web principal, por lo que se sugiere verificar la información registral con el número de placa proporcionado.