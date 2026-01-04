Negocios

Remates de propiedades del BAC en Costa Rica: lista de casas y apartamentos con descuento de hasta 35%

BAC Credomatic mantiene viviendas adjudicadas en San José, Alajuela y Puntarenas, con descuentos de entre 15 % y 35 %. Conozca precios, ubicaciones y condiciones de venta.

Por Alonso Ramírez

BAC Credomatic mantiene disponible un grupo de viviendas adjudicadas en diferentes puntos de Costa Rica, con descuentos que oscilan entre el 15 % y el 35 %, según la propiedad.








Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

