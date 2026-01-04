Remates de propiedades del BAC en Costa Rica: lista de casas y apartamentos con descuento de hasta 35%

BAC Credomatic mantiene disponible un grupo de viviendas adjudicadas en diferentes puntos de Costa Rica, con descuentos que oscilan entre el 15 % y el 35 %, según la propiedad.

Las opciones incluyen casas y apartamentos ubicados en San José, Alajuela y Puntarenas, tanto dentro como fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Los inmuebles se ofrecen bajo la modalidad de venta directa y cuentan con condiciones específicas que deben ser revisadas por las personas interesadas antes de presentar una oferta.

En Montes de Oca, San José, se encuentra disponible un apartamento en el condominio Onix, con un precio base de $313.709 y un descuento del 25 %, lo que reduce su valor a $235.282. El inmueble dispone de recibidor, sala-comedor, cocina, área de pilas, tres dormitorios, dos baños y un espacio de parqueo. La cuota condominal es de ₡105.000 mensuales.

Propiedad disponible en Montes de Oca cuenta con un 25% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

En Puntarenas, Osa, Palmar, se ofrece una propiedad compuesta por cuatro apartamentos, con un descuento del 35 %. El precio original de $167.194 se reduce a $108.675. Esta opción se vende únicamente de contado y cuenta con áreas verdes y espacios de parqueo.

Propiedad disponible en Palmar, Puntarenas cuenta con un 35% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

Por su parte, en Alajuela, Tambor, figura una casa residencial con un precio base de $223.187. Tras aplicar un descuento del 15 %, el monto final queda en $189.709. El inmueble incluye sala, comedor, cocina, tres dormitorios, cuatro baños, cochera, corredor, área de pilas y rancho.

Propiedad disponible en Tambor, Alajuela cuenta con un 15% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

Otra de las propiedades disponibles se localiza en Escazú, Guachipelín, con un precio de referencia de $762.298 y un descuento del 15 %, que deja el precio final en $647.954. La vivienda cuenta con varios niveles, terrazas, oficina, bodega y un área de construcción de 459 metros cuadrados.

Propiedad disponible en Guachipelín cuenta con un 15% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

Asimismo, en Montes de Oca, se ofrece una casa en el condominio Mirasol, con un precio base de $353.836 y un descuento del 15 %, lo que sitúa su valor final en $300.760. La propiedad tiene dos niveles, cuatro dormitorios, áreas de almacenamiento y acceso a servicios como piscina, casa club y zonas verdes.

Propiedad disponible en Montes de Oca cuenta con un 15% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

Finalmente, en Santa Ana, distrito Brasil, se encuentra disponible una casa en el condominio Bosque Escondido, con un descuento del 15 %. El precio original de $425.298 se reduce a $361.502. El inmueble forma parte de un desarrollo residencial con áreas recreativas y deportivas.

Propiedad disponible en Santa Ana cuenta con un 15% de descuento en su precio. (BAC/BAC)

De acuerdo con la información publicada por la entidad financiera, todas las propiedades se entregan en el estado en que se encuentran.

Cualquier oferta de compra queda sujeta a la valoración del bien, al cumplimiento de políticas internas, a la normativa aplicable y a la aprobación correspondiente.

La cuota de financiamiento mostrada en cada caso se calcula con un aporte del 20 % de prima.

Los detalles completos de cada inmueble, así como las condiciones de venta y los plazos para presentar ofertas, pueden consultarse en el sitio web oficial de BAC Credomatic, donde el inventario de viviendas adjudicadas se actualiza de forma periódica.