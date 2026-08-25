Reputation Day 2026 reunirá en Costa Rica a expertos en reputación empresarial e inteligencia artificial

Costa Rica será la sede de la primera edición del Reputation Day 2026 el próximo 29 de octubre. El foro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos en la gestión de la reputación corporativa, la construcción de confianza y la competitividad de las organizaciones.

El evento se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. en el hotel Crowne Plaza Corobicí, bajo la organización de la Agencia Interamericana de Comunicación y la firma Luis Mastroeni Business Trainer. La actividad está dirigida a gerentes generales, directores de comunicación, asuntos corporativos, sostenibilidad, recursos humanos y relaciones institucionales del sector público y privado.

El encuentro contará con la participación estelar de Ángel Alloza, ceo de Corporate Excellence, entidad especializada en la gestión de activos intangibles. Alloza estará acompañado por más de diez expositores para analizar el impacto de la inteligencia artificial en los entornos corporativos, la gestión de crisis digitales y el valor de las métricas de reputación.

La presidenta de la Agencia Interamericana de Comunicación, Marlene Fernández, destacó que las empresas actuales no solo compiten por la calidad de sus productos, sino por la credibilidad que proyectan ante sus públicos de interés. Por su parte, el consultor Luis Mastroeni enfatizó la necesidad de estructurar las acciones de fondo que diferencian a las organizaciones en el mercado actual.

La gestión de la reputación corporativa y los activos intangibles se posiciona entre las principales prioridades estratégicas de las empresas de la región. (MMD Creative/Shutterstock)

Reputación lidera las prioridades ejecutivas en la región

La realización del evento coincide con la divulgación de los datos regionales del informe Approaching the Future 2026, elaborado por Corporate Excellence en conjunto con CANVAS Estrategias Sostenibles. El estudio indica que la reputación y el riesgo reputacional constituyen el activo intangible de mayor prioridad para el 59% de los profesionales consultados en Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, un 51% de las organizaciones regionales ya destina recursos concretos para la gestión de su reputación, una cifra que supera el promedio registrado en Latinoamérica (42,7%). El análisis, sustentado en la consulta a 2.120 especialistas de Iberoamérica, ubica a la sostenibilidad (52%) y a la comunicación (51%) como el segundo y tercer tema de mayor relevancia corporativa.

En relación con la inteligencia artificial, el 51% de las empresas regionales la considera una materia prioritaria, proporción que se eleva al 64% entre los miembros de la alta dirección. Sin embargo, existe una brecha entre la relevancia asignada y la ejecución práctica, pues únicamente el 37% de las compañías afirma estar invirtiendo esfuerzos en su implementación.

La importancia otorgada a los activos intangibles es mayor en las grandes estructuras empresariales. En las firmas con más de 5.000 colaboradores, el 66% prioriza la gestión del riesgo reputacional y un 64% asegura asignarle trabajo constante dentro de sus planes operativos.

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