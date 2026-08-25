Negocios

Reputation Day 2026 reunirá en Costa Rica a expertos en reputación empresarial e inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Redacción EF
Añadir El Financiero como fuente preferida en

Costa Rica será la sede de la primera edición del Reputation Day 2026 el próximo 29 de octubre. El foro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos en la gestión de la reputación corporativa, la construcción de confianza y la competitividad de las organizaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Reputation DayReputación empresarial
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.