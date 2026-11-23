La gastronomía contemporánea costarricense volvió a figurar en el radar regional tras la publicación de la lista extendida de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026.

El restaurante Conservatorium, ubicado en Ciudad Colón, alcanzó el puesto 51, quedando a apenas un escalón de ingresar al listado principal de los 50 mejores establecimientos de la región.

Con este resultado, el proyecto liderado por los chefs Henry Quesada, Kid Mey Chan y Aldo Elizondo encadena tres años consecutivos de ascenso sostenido en la prestigiosa guía internacional: debutó en el puesto 70 en 2024, escaló a la casilla 53 en 2025 y en esta edición logró ubicarse en la antesala del top 50 regional.

Más allá del posicionamiento en el listado, la propuesta de Conservatorium ha ganado tracción por desarrollar un concepto propio de “asador creativo”, en el que el fuego funciona como eje transformador sobre productos locales, maduración de carnes e investigación de ingredientes poco convencionales.

“Costa Rica tiene muchísimo que aportar a la gastronomía. Tenemos ingredientes, tradiciones y conocimientos que nos inspiran todos los días, y también sentimos la responsabilidad y la curiosidad de seguir explorando lo que podemos hacer con ellos”, señalaron los fundadores tras conocerse el anuncio.

De la investigación a la mesa limitada

Gran parte del desarrollo culinario del restaurante se gesta fuera del salón principal, dentro de Conserva, su laboratorio de Investigación y Desarrollo (I+D). En ese espacio, el equipo analiza materias primas subutilizadas y diseña técnicas desde cero para llevar productos cotidianos hacia nuevas texturas y preparaciones.

A partir de ese trabajo experimental, el restaurante anunció el lanzamiento de Anatomía, un nuevo formato de menú degustación que abrirá sus puertas a finales de enero de 2027 dentro del propio laboratorio de I+D.

La propuesta estará limitada a un máximo de cuatro comensales por servicio bajo la premisa de estudiar cada ingrediente a profundidad, explorando sus distintas partes y transformaciones técnicas frente al cliente en un entorno íntimo.

Con esta doble apuesta —consolidar su vitrina internacional en los 50 Best y abrir su cocina experimental al público—, Conservatorium busca proyectar al país no solo por sus atractivos naturales tradicionales, sino como un destino con identidad propia en la alta cocina latinoamericana.