Restaurantes, dulcerías y hasta cine: estos son los comercios que llegarán al nuevo estadio del Club Sport Herediano

El Club Sport Herediano inició la construcción de su nuevo estadio en 2020, en plena crisis sanitaria del Covid-19. Luego de seis años de espera, los aficionados del equipo florense tienen la expectativa de que a partir del segundo semestre del año puedan conocer finalmente su estadio.

Pero antes de que ruede el balón en la remozada casa rojiamarilla, lo primero que abrirá son los locales comerciales que se han ido construyendo paralelamente al estadio. Según declaraciones de Jafet Soto, presidente de Fuerza Heredia, dichos locales tenían en enero un avance del 90%, por lo que su apertura está próxima a realizarse.

De hecho, El Financiero pudo constatar que hay publicidad de las marcas que pronto empezarán a operar en la parte baja del sector oeste del estadio. La oferta va desde restaurantes, dulcerías y hasta cines.

En la parte de comidas, destacan locales de Taco Bell, varias cafeterías, Sizzler (pollo frito), Mr. Sushi, también una sede de AMPM y de The Yard. Además, se ve publicidad de marcas de postres como Krispy Kreme o Crispy Churros.

Este es un vistazo de los nuevos comercios que llegarán al nuevo estadio de Heredia. (Tatiana Gutiérrez Wa-Chong/Tatiana Gutierrez)

La oferta también la componen una óptica y farmacias. En el área del entretenimiento, hay rótulos de Tukis y la cadena de cine Nova Cinemas de Repretel también anuncia su pronta llegada a la provincia de Heredia.

Además de los comercios, el nuevo estadio contará con un hotel Tapestry Collection by Hilton, que tendrá 120 habitaciones distribuidas en seis pisos.