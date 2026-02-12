Negocios

Roberto Artavia, de Saprissa: “Competimos por la billetera de la gente contra Netflix, el cine y las vacaciones”

Roberto Artavia, nuevo presidente del Deportivo Saprissa, revela en exclusiva para El Financiero su estrategia de gobernanza, los retos financieros ante la Caja y su plan para profesionalizar la industria del fútbol en Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

A mediados de enero pasado, Roberto Artavia Loría asumió formalmente la presidencia del Deportivo Saprissa, sucediendo a Juan Carlos Rojas. El cambio de mando se dio en un momento crucial para el club: en medio de una sequía deportiva y de grandes dudas sobre la estabilidad financiera de la institución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaSaprissaRoberto Artaviagobernanza corporativa
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.