Rosti, Popeyes, Burger King y otras marcas anuncian nuevos locales en Costa Rica; vea las ubicaciones

Entre los últimos días de 2025 y los primeros de 2026; varias marcas han dado a conocer sus nuevas ubicaciones en territorio nacional

Por Brandon Flores

Las franquicias de comida siguen su crecimiento en Costa Rica, expandiéndose a nuevas zonas y abriendo más locales. Entre los últimos días de 2025 y los primeros de 2026; franquicias como Popeyes, Burger King, Rosti, Taco Bell y Domino’s Pizza han dado a conocer sus nuevas ubicaciones en territorio nacional, algunas ya están en funcionamiento, mientras que las de Rosti se realizarán en los próximos meses.








