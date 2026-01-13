Rosti, Popeyes, Burger King y otras marcas anuncian nuevos locales en Costa Rica; vea las ubicaciones

Las franquicias de comida siguen su crecimiento en Costa Rica, expandiéndose a nuevas zonas y abriendo más locales. Entre los últimos días de 2025 y los primeros de 2026; franquicias como Popeyes, Burger King, Rosti, Taco Bell y Domino’s Pizza han dado a conocer sus nuevas ubicaciones en territorio nacional, algunas ya están en funcionamiento, mientras que las de Rosti se realizarán en los próximos meses.

Burger King inauguró tres nuevos puntos de venta: el primero está ubicado en el mall Zona Centro en San Rafael Abajo de Desamparados, otro en el food court de la Universidad Latina en Heredia, disponible para estudiantes, colaboradores y vecinos de la zona, así como uno más en San Sebastián, donde se ubicó el antiguo Jardín Cevichero Mexicano.

Por otra parte, la cadena de pizzas Domino’s tiene dos nuevas sedes: en el Food Mall Liberia y en la zona de San Sebastián, precisamente en el mismo lugar donde se instaló el nuevo BK.

En el caso de Popeyes, cadena de pollo frito que regresó al país en julio de 2024, tiene dos nuevos restaurantes: en el Food Mall de Liberia y uno más en Desamparados, puntualmente ubicado 100 metros norte del Centro Comercial Desamparados (a la entrada del centro de ese cantón).

“Nuestro plan de expansión continuará con fuerza en este 2026, buscando siempre estar más cerca de nuestros consumidores y así agradecer su preferencia”, comentó Vladimir Monestel, director de mercadeo de estas marcas. En total, estas aperturas generaron 132 empleos de forma directa y Burger King alcanza 48 restaurantes, Domino’s Pizza llega a 15 puntos y Popeyes cuenta ya con cinco locales en Costa Rica.

Taco Bell continuó en diciembre su expansión en Cartago. El 11 abrió su sede de Paraíso y el 29 de ese mes, en Villas de Ayarco, cerca de la antigua tienda Pasoca.

Por último, Rosti, cadena costarricense, anunció la apertura de dos nuevos restaurantes en Mall San Pedro y Multicentro Desamparados. Con estas nuevas aperturas, la marca alcanzará 40 restaurantes en operación a nivel nacional, generando 30 nuevos empleos directos, que se suman a sus 500 colaboradores actuales.

“Seguiremos creciendo en los lugares donde la marca es esperada, manteniendo la esencia que nos caracteriza, elevando nuestra propuesta gastronómica costarricense y fortaleciendo nuestra contribución al desarrollo del país”, explicó Beatriz Tomeu, gerente general de Rosti.

Actualmente la firma tiene abiertos puestos de trabajo y los interesados pueden aplicar en este enlace: rosticr.com/jobs.