¿Saldrá hoy el acumulado? Este es el monto que sorteará la JPS este domingo 16 de noviembre

La Junta de Protección Social (JPS) realizará la noche de este domingo 16 de noviembre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.

El Premio Mayor será de 350 millones de colones (en dos emisiones), en una premiación en la que nuevamente participarán dos bolitas del “Acumulado”.

La primera tendrá un acumulado de 920 millones de colones (en dos emisiones) y la segunda de ₡175 millones (también en dos emisiones).

(JPS/JPS)

Compra en línea

Si todavía no ha adquirido sus fracciones, aún está a tiempo de hacerlo por medio de la página web oficial de la JPS.

Para comprar debe ingresar a la sección de “Sorteos” y elegir la opción “Lotería Nacional”. Luego, seleccionar el número de sorteo (4880) y la fecha de hoy.

El sistema le permitirá escoger el número, la serie, la cantidad de fracciones y proceder con el pago, colocando una cuenta bancaria de referencia.

La fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero de 10.000 colones.

En el sitio web también puede consultar los resultados de sorteos anteriores, tanto de Lotería Nacional como de Chances.

Además, después de cada sorteo, la JPS publica en sus redes sociales la lista completa de números ganadores.

Este domingo 16 de noviembre habrá sorteo de Lotería Nacional: le contamos en cuanto están los acumulados y le detallamos el proceso para la de lotería en línea. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Quienes resulten ganadores deben recordar que los premios de fracciones físicas deben reclamarse en las oficinas de la JPS, en un puesto de sus socios comerciales o en cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Las personas que hayan comprado en línea recibirán el dinero de forma automática en la cuenta bancaria registrada en la plataforma, al momento de hacer la compra.