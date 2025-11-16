Negocios

¿Saldrá hoy el acumulado? Este es el monto que sorteará la JPS este domingo 16 de noviembre

Este domingo 16 de noviembre habrá sorteo de Lotería Nacional: le contamos en cuanto están los acumulados y le detallamos el proceso para la de lotería en línea

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

La Junta de Protección Social (JPS) realizará la noche de este domingo 16 de noviembre un nuevo sorteo de Lotería Nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
JPSAcumuladoLotería
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.