Negocios

Se avecina el pago de marchamo 2026: estas son tres claves a considerar

El pago del derecho de circulación se puede hacer sin multas desde el lunes 3 de noviembre y finaliza el 31 de diciembre

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Inicia noviembre y con el nuevo mes también llega el cobro del marchamo para miles de conductores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros (INS) a partir de este lunes 3 ya se puede cancelar este rubro tanto en el sitio web, como en las oficinas del Instituto y en las distintas recaudadoras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MarchamoSOA
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.