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Se busca a Messi: le contamos cómo en Costa Rica se vive la fiebre por intercambiar postales del Mundial 2026 para ahorrar dinero

Con casi mil postales por pegar y un costo en solitario que supera el medio millón de colones, las jornadas de intercambio convierten los pasillos de los centros comerciales en improvisadas bolsas de valores para ganar la partida financiera al álbum Panini.

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Por Randall Corella Vargas

Desde el principio las reglas estaban claras: con 112 páginas y 980 stickers, la propia empresa italiana Panini confirmó que el álbum oficial de la Copa Mundial Norteamérica 2026 es el más grande (y caro) de la historia. Quien prefiera la “soledad del coleccionista” y desee completar el álbum por su cuenta, debe prepararse para un golpe fuerte a su bolsillo.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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