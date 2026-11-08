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Servicio Civil ofrece tres oportunidades de empleo público con salarios de hasta ₡1,2 millones: vea los requisitos

Por Alonso Ramírez

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La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) anunció tres oportunidades de empleo para conformar registros de elegibles.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.