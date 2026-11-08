Servicio Civil ofrece tres oportunidades de empleo público con salarios de hasta ₡1,2 millones: vea los requisitos

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) anunció tres oportunidades de empleo para conformar registros de elegibles.

Los puestos son en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Paz, con salarios globales mensuales que van desde ₡621.112 hasta ₡1.205.688.

Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación académica y experiencia laboral. Dos de los puestos no requieren experiencia previa, mientras que el tercero establece requisitos de dos o seis años, dependiendo de la formación académica de la persona interesada.

Los tres puestos corresponden a jornadas de tiempo completo, en horario diurno y con disponibilidad para viajar dentro del país.

(UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)

Además, dos de las oportunidades están reservadas para personas con discapacidad, quienes deberán aportar una certificación o carné que acredite esta condición, emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

Los plazos para registrarse vencen entre el 10 y el 12 de noviembre de 2026, dependiendo del puesto.

Ministerio de Hacienda: salario de ₡1.205.688

La primera oportunidad corresponde a la clase Profesional de Ingresos 1 B - Hacienda, en la especialidad de Gestión de Tributos Internos y subespecialidad de Administración Tributaria.

El puesto se ubica en Mata Redonda, San José, y ofrece un salario global mensual de ₡1.205.688.

La jornada es de tiempo completo, en horario diurno, y requiere disponibilidad para viajar dentro del territorio nacional.

Para participar, las personas interesadas deben contar con una licenciatura universitaria en una carrera relacionada con la especialidad del puesto.

No se solicita experiencia laboral previa.

Esta oportunidad está reservada para personas con discapacidad, por lo que se debe aportar una certificación o carné de condición de discapacidad emitido por Conapdis.

Las carreras admitidas pueden consultarse en el Manual de Clases y Especialidades, Título Primero, en el apartado correspondiente a Gestión de Tributos Internos.

La fecha límite de registro es el jueves 12 de noviembre de 2026.

Ministerio de Salud: salario de ₡621.112

El Ministerio de Salud busca conformar un registro de elegibles para el puesto de Inspector de Servicio Civil 1, en la especialidad de Manejo Integrado de Vectores.

La oportunidad se encuentra en Santa Ana, San José, y ofrece un salario global mensual de ₡621.112.

La contratación contempla una jornada de tiempo completo, horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país.

En cuanto a los requisitos académicos y de experiencia, la DGSC establece dos alternativas.

La primera permite participar a personas con bachillerato en Educación Media o título equivalente, siempre que acrediten dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad, el cargo o la educación técnica objeto de la contratación.

La segunda alternativa está dirigida a quienes cuenten con el certificado de conclusión del Tercer Ciclo de la Educación General Básica y seis años de experiencia en funciones relacionadas con la especialidad, el cargo o la educación técnica requerida.

Las personas interesadas pueden revisar las atinencias académicas en el Manual de Clases y Especialidades, Título Primero, en el apartado de Manejo Integrado de Vectores.

La fecha límite de registro es el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Ministerio de Justicia y Paz: salario de ₡904.266

La tercera oportunidad corresponde al puesto de Estadístico de Servicio Civil 1, en la especialidad de Formación Estadística.

La plaza se ubica en el distrito Catedral, cantón central de San José, y ofrece un salario global mensual de ₡904.266.

El puesto contempla una jornada de tiempo completo, horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país.

Como requisito académico, se solicita un bachillerato universitario en una carrera contemplada dentro de la Formación Estadística.

No se requiere experiencia laboral previa.

Esta oportunidad también está reservada para personas con discapacidad, quienes deberán presentar una certificación o carné emitido por Conapdis.

Las carreras admitidas pueden consultarse en el Manual de Clases y Especialidades, Título Primero, en el apartado de Estadística.

La fecha límite de registro es el martes 10 de noviembre de 2026.

¿Cómo participar en las ofertas de empleo del Servicio Civil?

Las personas interesadas deben ingresar al Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil, donde podrán revisar o inscribir su oferta de servicios digital.

Es importante verificar que la información académica y laboral registrada corresponda con los requisitos de la clase y especialidad del puesto al que desean optar.

Asimismo, quienes participen en las dos oportunidades reservadas para personas con discapacidad deberán contar con la documentación emitida por Conapdis.

Los anuncios corresponden a procesos para conformar registros de elegibles, por lo que la inscripción no implica una contratación inmediata.

Las personas interesadas deben completar su registro antes de la fecha límite correspondiente a cada puesto.