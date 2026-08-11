Si busca fondos no reembolsables para hacer crecer su pyme, aquí tiene una oportunidad

Las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) costarricenses con planes de incorporar tecnología, mejorar su desempeño ambiental o resolver retos de producción tienen abierta una ventana de oportunidad para acceder a financiamiento que no requiere devolución.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), en alianza con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), abrió el periodo de postulación para otorgar recursos no reembolsables y acompañamiento técnico a un máximo de 48 empresas en el país.

Los fondos se canalizarán por medio de tres iniciativas paralelas: Impulso Tecnológico, Crecimiento Verde y el componente de Investigación y Desarrollo (I+D) del Programa Integra. Las solicitudes para las dos primeras convocatorias estarán abiertas hasta el próximo 30 de agosto.

La iniciativa Impulso Tecnológico seleccionará hasta 12 pymes del sector de servicios, orientadas al subsector de tecnologías de información y comunicación (TIC), que sean exportadoras o posean potencial de exportación.

Cada negocio seleccionado podrá recibir hasta ₡7 millones para cubrir un máximo del 80% del costo total del proyecto, mientras que la empresa deberá aportar el 20% restante. Dichos fondos se destinarán a la adquisición de herramientas digitales, soporte en hardware, licencias, certificaciones o la contratación de servicios profesionales de desarrollo y prototipado.

Por su parte, la 12.ª edición del programa Crecimiento Verde elegirá hasta 20 pymes o pequeños y medianos productores agropecuarios. Los proyectos postulados deben enfocarse en la disminución del consumo energético, el aprovechamiento de fuentes renovables, la reducción de emisiones, el tratamiento de residuos o la gestión eficiente del agua.

Esta opción abarca a negocios de los sectores agropecuario, industrial, alimentario y de servicios –con excepción de las actividades turísticas– que exporten o tengan perfil exportador. Al igual que en la rama tecnológica, el aporte máximo ascenderá a ₡7 millones por empresa, correspondiente a un 80% de la inversión proyectada.

Los recursos asignados a través de Procomer, el SBD y el INA permiten financiar hasta un 80% de proyectos de innovación, digitalización y gestión ambiental en el sector productivo. (Shutterstock)

Apoyo a la investigación y desarrollo

El esquema de apoyo se completa con la categoría de I+D del Programa Integra, orientada a pymes proveedoras con desafíos productivos específicos. Aunque la fase inicial de recepción de candidaturas se desarrolló entre junio y julio, el proceso avanza hacia la selección de 25 empresas que participarán en un laboratorio de innovación para el diseño de soluciones y prototipos.

Posteriormente, hasta 16 iniciativas recibirán incentivos no reembolsables por un techo de ₡9 millones cada una. Estas propuestas abarcan desde mejoras en procesos productivos y poscosecha hasta la automatización y la transformación digital.

Las organizaciones impulsoras destacan que este capital semilla busca respaldar proyectos cuya ejecución resultaría compleja mediante crédito bancario tradicional. Como complemento a los aportes financieros, el INA asumirá el 90% del costo del acompañamiento técnico mediante el programa de Becas SBD del INA-UFODE, facilitando asesoría experta durante la implementación de los proyectos.

Requisitos y cómo postular

En convocatorias previas de estas herramientas, Procomer, el SBD y el INA otorgaron más de $850.000 a más de 60 organizaciones para la modernización de sus esquemas operativos.

Las empresas interesadas en participar en los procesos vigentes de Crecimiento Verde e Impulso Tecnológico pueden consultar los requisitos detallados e inscribirse a través del sitio web oficial de Procomer https://procomer.com/programas/. El plazo para completar la postulación finalizará el 30 de agosto.