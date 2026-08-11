Negocios

Si busca fondos no reembolsables para hacer crecer su pyme, aquí tiene una oportunidad

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Por Redacción EF

Las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) costarricenses con planes de incorporar tecnología, mejorar su desempeño ambiental o resolver retos de producción tienen abierta una ventana de oportunidad para acceder a financiamiento que no requiere devolución.








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Redacción EF

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