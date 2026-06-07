Negocios

Si nunca ha hecho freelance, estos son los 5 pasos por los cuales empezar a ganar dinero de esta manera

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Por Redacción EF

El trabajo independiente o freelance sigue creciendo como opción laboral en 2026. En Costa Rica y el resto de Latinoamérica, cada vez más profesionales —contadores, comunicadores, diseñadores, programadores— consideran ofrecer sus habilidades de forma autónoma para generar ingresos complementarios o incluso reemplazar su empleo formal. El problema: la mayoría no sabe por dónde empezar.








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Redacción EF

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