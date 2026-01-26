Si posee un terreno en Liberia o Alajuela, la CCSS se lo podría comprar

Si usted es propietario de un terreno en Liberia (Guanacaste) o en Alajuela Sur, esta información le interesa.

El Fideicomiso Inmobiliario constituido entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Banco de Costa Rica (BCR) ha extendido una invitación pública a los interesados en vender propiedades para que presenten su oferta.

Según el aviso oficial, divulgado bajo la gestión de Novatecnia, la institución requiere terrenos que cumplan con características muy específicas de ubicación y tamaño para sus futuros proyectos.

Requisitos mínimos solicitados

El estudio de mercado detalla que las propiedades deben cumplir con las siguientes dimensiones, dependiendo de su ubicación geográfica:

Liberia (Guanacaste): Terrenos entre 15.000 y 20.000 m² .

Terrenos entre . Alajuela Sur (Alajuela): Terrenos entre 15.000 y 20.000 m².

Adicionalmente, el documento especifica que es deseable que los terrenos posean una forma geométrica regular para facilitar su aprovechamiento.

¿Cómo presentar su propiedad?

El proceso de recepción de propuestas se gestionará de manera digital. Los propietarios interesados deben seguir estos pasos:

Enviar un correo electrónico a la dirección: daniel.cedeno@novatecnia.co.cr. Posterior al contacto inicial, se le enviarán las especificaciones técnicas adicionales que deben cumplir los terrenos para ser considerados en la compra.

Fecha límite

Es importante destacar que el plazo máximo para la recepción de la información vence el próximo 6 de febrero de 2026.