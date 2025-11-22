Si quiere ir a Golfito, le contamos cuánto cuesta viajar en bus, carro y avioneta, además de hospedarse

Si planea viajar al Depósito Libre Comercial de Golfito en las próximas semanas y todavía no decide qué transporte le conviene más o dónde hospedarse, esta información le servirá como guía.

El lugar, originalmente creado para impulsar el desarrollo económico de la zona tras el cierre de la antigua compañía bananera, hoy es un destino popular para quienes buscan electrodomésticos, artículos para el hogar y otras compras a precios más bajos que en el resto del país.

Funciona bajo un sistema de tiquetes que permite a cada visitante adquirir un monto máximo anual en mercancías libres de aranceles.

Principales rutas de autobús

Las dos principales rutas directas disponibles vía terrestre desde la Capital son respaldadas por Tracopa; una por el Cerro de la Muerte y la otra por la Ruta Nacional 34 Costanera Sur.

Los horarios de salida desde San José están entre las 6:30 a.m. y las 3:30 p.m. con un tiempo de viaje estimado entre las siete y ocho horas según las condiciones del tráfico vehicular. El pasaje, por su parte, posee un costo de ¢8.885 al 14 de noviembre.

En carro: depende del tipo de vehículo

Viajar de San José a Golfito por carretera implica recorrer, aproximadamente, 340 kilómetros.

El costo del viaje depende del tipo de combustible que utilice el vehículo y del rendimiento de cada modelo. Para el 14 de noviembre de este año, los precios de referencia son ¢637 por litro de gasolina regular, ¢662 por litro de gasolina súper y ¢563 por litro de diésel.

Con estos valores es posible estimar cuánto gasta un conductor en combustible exclusivamente por el trayecto de ida.

En los vehículos de gasolina regular, un automóvil compacto básico puede completar el recorrido por unos ¢13.000, mientras que un sedán pequeño ronda los ¢15.000.

Los SUV pequeños y las pick-ups a gasolina elevan el costo entre ¢18.500 y ¢24.000, debido a su mayor consumo.

En el caso de vehículos que utilizan gasolina súper, los montos varían según tamaño y potencia: desde ¢12.500 en modelos compactos eficientes hasta más de ¢26.000 en camionetas medianas o SUVs grandes.

Para los carros diésel, el gasto tiende a ser menor: un sedán compacto requiere alrededor de ¢9.500, un SUV mediano cerca de ¢14.500, y las pick-ups 4x4 oscilan entre ¢16.000 y ¢19.000.

A estos montos debe añadirse un gasto adicional por peajes, que pueden ir de los ¢210 a ¢820 para vehículos livianos.

El Depósito Libre de Golfito registró su mayor cantidad de compradores en una década, con 310.495 personas autorizadas para comprar sin impuestos en 2024, según datos de la Dirección General de Aduanas. (Cortesía Judesur)

Precios en avioneta subirán en diciembre

Con la aerolínea Sansa, los vuelos durante noviembre tienen una tarifa regular de $140 desde San José, pero para diciembre aumentan a $157 debido a la temporada alta.

Sus horarios van desde las 6:55 a.m. hasta las 5:50 p.m., con servicios directos y un tiempo total de vuelo de apenas 50 minutos.

Dependiendo de la temporada, Sansa puede operar hasta cuatro vuelos diarios hacia Golfito.

Por su parte, Aerocaribe ofrece una alternativa más privada, con vuelos disponibles entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m..

Las tarifas parten desde $1.710 por trayecto en aeronaves con capacidad para cinco personas, así como una opción superior de $2.289, ideal para grupos o quienes buscan un servicio más flexible y personalizado.

Opciones de hospedaje

Según la lista de hospedaje destacado provista por Booking.com, una plataforma online que conecta a viajeros con alojamientos, vuelos y alquileres de autos, estos son los mejor calificados disponibles a la fecha y sus precios.

No obstante, debe tomar en cuenta que pueden presentar variaciones durante las próximas semanas.

Hotel Casa Roland Golfito Resort

Desde ¢53.875 la noche para dos personas Copiado!

Con cuatro estrellas, el alojamiento ofrece una terraza amueblada con piscina, wifi gratuito y sauna.

Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, sofá, minibar, ventilador, televisor de pantalla plana y baño privado con ducha. Además, dispone de un restaurante de cocina internacional y un bar en las instalaciones.

Además, dispone de servicio de traslado sin costo hasta el Aeropuerto Internacional de Golfito, a solo dos kilómetros.

Hotel Samoa del Sur

Desde ¢63.012 la noche para dos personas Copiado!

Es un alojamiento de tres estrellas con piscina al aire libre, gimnasio, jardín y servicio de habitaciones.

Cuenta con restaurante, bar, recepción 24 horas, wifi gratuito y servicios como conserjería, información turística y cambio de moneda. Sus habitaciones incluyen aire acondicionado, escritorio, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama, toallas, nevera y un patio con vistas a la montaña.

El hotel sirve desayuno a la carta o continental y dispone de terraza para uso de las personas hospedadas.

Varios hospejades en Golfito ofrecen estadía a quienes visitan el cantón con motivo de compra. (Shutterstock)

Amaka Ocean Living Lodge

Desde ¢93.093 la noche para dos personas Copiado!

Es de cuatro estrellas, cuenta con restaurante, bar, terraza y habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño privado y televisión de pantalla plana. Algunas de sus unidades ofrecen vistas al mar.

El alojamiento brinda servicio de habitaciones, conserjería y cambio de moneda, además de desayuno a la carta, continental o americano para sus huéspedes.

El aeropuerto de Golfito se ubica a 2 kilómetros, y el establecimiento dispone de servicio de traslado de pago.

Cielo Lodge

Desde ¢286.555 la noche para dos personas Copiado!

Está clasificado con cuatro estrellas, ofrece piscina al aire libre, jardines, terraza, restaurante y bar, además de estacionamiento privado y wifi gratuitos.

Sus habitaciones incluyen escritorio, ropa de cama, caja fuerte y balcón con vistas a la montaña; los baños privados cuentan con ducha, artículos de aseo y secador de pelo. El desayuno está disponible en formato buffet, a la carta o estilo americano.

Entre las actividades que pueden realizar las personas hospedadas destacan el senderismo y opciones de bienestar en el spa. También ofrece traslado gratuito al aeropuerto de Golfito, situado a ocho kilómetros.

Entre sus servicios más populares figuran habitaciones sin humo, áreas familiares, restaurante, bar y un centro de bienestar.