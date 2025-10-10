Si tiene un lote a la venta, el BCR y la CCSS lo están buscando

Si usted tiene un lote a la venta en estos lugares, el Banco de Costa Rica (BCR) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se lo podrían comprar.

El Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 ha iniciado un estudio de mercado para la adquisición de terrenos en seis localidades específicas del país, con el fin de desarrollar futuros proyectos.

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco de Costa Rica, a través de la administradora Novatecnia, invitan a los propietarios de terrenos que cumplan con ciertas características a presentar sus ofertas.

Esta es una oportunidad para los dueños de propiedades en las siguientes zonas que estén interesados en vender:

Puntarenas: Se buscan terrenos en Parrita, Ciudad Neily y Chomes, con una extensión de 1.000 m² a 1.500 m².

Alajuela: El interés se centra en el cantón de Valverde Vega (Sarchí), para lotes de entre 1.000 m² y 1.500 m².

San José: Se requieren propiedades en Puriscal con un área de 1.000 m² a 1.500 m².

Heredia: En San Joaquín de Flores, el fideicomiso busca terrenos de mayor tamaño, entre 1.500 m² y 2.000 m².

Los interesados en participar en este estudio de mercado deben enviar la información de sus propiedades al correo electrónico daniel.cedeno@novatecnia.co.cr.

Según el comunicado publicado en La Nación, una vez recibida la información inicial, se enviarán a los postulantes las especificaciones técnicas adicionales que deben cumplir los terrenos para ser considerados.

La fecha límite para la recepción de ofertas es el próximo 17 de octubre de 2025.