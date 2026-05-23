Negocios

Siete producciones en ‘streaming’ para entender el negocio del fútbol

Descubra cómo el fútbol moderno se transformó en un modelo de capitalismo deportivo a través de siete series y documentales sobre finanzas y negocios

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Por Randall Corella Vargas

El fútbol profesional ya no es solo un simple deporte para ver un rato. En cuestión de décadas dejó de ser un mero entretenimiento para convertirse en un negocio redondo, un capitalismo deportivo de talla mundial.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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