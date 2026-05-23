Siete producciones en ‘streaming’ para entender el negocio del fútbol

El fútbol profesional ya no es solo un simple deporte para ver un rato. En cuestión de décadas dejó de ser un mero entretenimiento para convertirse en un negocio redondo, un capitalismo deportivo de talla mundial.

Hoy, si un equipo quiere triunfar, no basta con jugar bien; tiene que ser una empresa moderna. Ser eficiente, exprimir la marca, buscar más fans en otros países y tener varias fuentes de ingresos (como los derechos de TV, los grandes patrocinadores y el merchandising) son tan cruciales para el éxito y la estabilidad de un club como lo es la táctica en el campo.

Las decisiones ahora se toman mirando los datos (el famoso big data aplicado al deporte) y la tecnología. Los clubes se han transformado en corporaciones gigantes que compiten no solo por copas, sino también por una porción del mercado, por los mejores talentos jóvenes y por captar la atención de la gente en todo el planeta.

A continuación, vamos a desmenuzar siete producciones —series documentales, películas o reportajes de investigación— que han sabido captar a la perfección la cara oculta del negocio, los movimientos de dinero y todo lo que implica este nuevo modelo de capitalismo deportivo. Una recomendación imperdible ante la cercanía de la Copa Mundial 2026, que nos servirá para ver cómo el fútbol moderno hace malabares para mantener viva la pasión mientras obedece la fría lógica del mercado.

1. Sunderland ‘Til I Die (Netflix)

Esta producción es, fundamentalmente, un estudio sobre la insolvencia técnica y el riesgo reputacional. A lo largo de sus temporadas, se observa cómo un club con una estructura de costos de Premier League intenta sobrevivir en categorías inferiores con ingresos drásticamente reducidos.

El espectador puede analizar el impacto de la masa salarial mal gestionada y la importancia de los activos intangibles (el valor de la marca en la comunidad). Es una advertencia sobre la “burbuja” del fútbol: cuando los resultados deportivos no respaldan el apalancamiento financiero, el colapso operativo es inminente.

Sunderland 'Till I Die muestra la pasión inquebrantable de los residentes de Sunderland por su club de fútbol. (Netflix/Cortesía)

2. LALIGA: Más allá del gol (Netflix)

El interés de esta serie reside en su enfoque sobre la economía de escala y la centralización de derechos. Explora cómo el organismo presidido por Javier Tebas ha implementado un control económico estricto para evitar la quiebra técnica de sus miembros.

Se detallan conceptos como el límite salarial y la inversión en infraestructuras a través del Plan Impulso (financiado por el fondo CVC). Es un ejemplo de cómo una liga busca reducir la brecha financiera entre los gigantes (Real Madrid, FC Barcelona) y el resto de los competidores para aumentar el valor del producto televisivo global.

3. Welcome to Wrexham (Disney+)

Más que un documental deportivo, es un manual sobre la revalorización de activos de bajo costo. Reynolds y McElhenney aplican una estrategia de “Storytelling as a Service”: utilizan su alcance global en redes sociales para atraer patrocinios internacionales (como TikTok o Expedia) a un club de nivel regional.

El modelo de negocio aquí es la conversión de un equipo local en una franquicia de entretenimiento global, donde el incremento del valor del club no proviene solo de las entradas vendidas, sino de la monetización de los derechos de imagen y la venta de mercancía a nivel mundial.

En la serie Welcome to Wrexham (Disney+) Rob McElhenney y Ryan Reynolds compran y dirigen al Wrexham, un equipo de fútbol de Gales con varios problemas. (Disney+/Cortesía)

4. Los entresijos de la FIFA (Netflix)

Esta investigación periodística se adentra en la gobernanza corporativa y la diplomacia deportiva. Analiza cómo la FIFA opera como una entidad transnacional que gestiona miles de millones de dólares en reservas.

El núcleo del análisis es el sistema de votación y la adjudicación de eventos, revelando cómo el fútbol se utiliza como una herramienta de soft power político. Para el analista de negocios, ofrece una visión clara sobre los riesgos de la falta de transparencia en organizaciones con monopolios de mercado y cómo la corrupción puede erosionar la confianza de los patrocinadores globales.

5. All or Nothing: Manchester City (Amazon Prime Video)

Esta serie ilustra el modelo de integración vertical a través del City Football Group (CFG). El Manchester City no es un ente aislado, sino la joya de la corona de un holding que posee clubes en múltiples continentes.

El documental permite observar la profesionalización de cada departamento: desde el análisis de datos (big data) para el reclutamiento de talento, hasta la optimización de los ingresos comerciales. Es la representación máxima del fútbol moderno: una corporación tecnológica y de alto rendimiento respaldada por capital soberano con horizontes de inversión a largo plazo.

All or Nothing: Manchester City (Amazon Prime Video). Esta serie ilustra el modelo de integración vertical a través del City Football Group (CFG). (Amazon Prime Video/Cortesía)

6. Un juego de caballeros (The English Game / Netflix)

Aunque se sitúa en el siglo XIX, su relevancia financiera es actual porque explora el nacimiento del profesionalismo. La trama destaca el conflicto entre el amateurismo aristocrático y la necesidad de pagar salarios a los obreros para que puedan competir.

Este es el origen de la ley de oferta y demanda en el fútbol. El paso del deporte como ocio al deporte como industria se cimenta aquí, mostrando las primeras resistencias a la comercialización y la creación de los primeros mercados de transferencias, elementos que hoy mueven el 10% del mercado global de transferencias internacionales.

The English Game o Juego de Caballeros, serie transmitida en Netflix. (Netflix/Cortesía)

7. Club de Cuervos (Netflix)

A pesar de su tono satírico, la serie disecciona con precisión el gobierno corporativo en las empresas familiares. Muestra las luchas de sucesión, la volatilidad de los contratos de patrocinio y la influencia desmedida de los agentes de jugadores, quienes a menudo actúan como intermediarios con intereses contrapuestos.

Aborda temas serios como la multipropiedad de clubes y cómo los intereses extradeportivos de los propietarios pueden dictar el éxito o fracaso de una institución, ofreciendo una visión crítica sobre la falta de estructuras profesionales en ciertos mercados emergentes.